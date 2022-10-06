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Futebol

Vice do Flamengo crítica gestões de SAF: "faz o clube perder sua identidade"

Rodrigo Dunshee fez publicação no Twitter criticando método que vem sido adotado por diversos clubes ao redor do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 13:24

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 13:24

Maracanã lotado para partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield
Maracanã lotado para partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield Crédito: Paula Reis
Rodrigo Dunshee usou as redes sociais para fazer críticas ao sistema de gestão das SAF’s. O vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro comentou sobre a possibilidade da participação externa de um investidor no clube, mas que, apesar de ser contra, disse ser um ótimo negócio para quem se associasse ao clube.
Mesmo criticando o sistema de SAF, ele disse respeitar o modelo, mas não perdeu a oportunidade de alfinetar quem adotou o método. Rivais como Botafogo e Vasco aderiram ao modelo de gestão. “Vender um clube nacional, centenário e histórico para empresas situadas no exterior faz o clube deixar de ser o que lhe fez chegar onde chegou. Respeito, mas sou totalmente contra”, disse Rodrigo na sequência da publicação.

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PRESIDENTE DO PSG TERIA INTERESSE NO FLAMENGO

Rumores nas redes sociais diziam que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain estaria de olho em clubes brasileiros para implementar o sistema de SAF. Dentre as opções, o Flamengo seria um deles.
Assim que o assunto tomou conta das redes, torcedores do Mais Querido passaram a debater sobre a possibilidade. Em um comentário específico, um internauta marcou Rodrigo Dunshee e abriu a porta para a discussão. “Isso é totalmente viável. Ser sócio de um clube como o Flamengo seria um grande negócio. Ajustes na governança seriam necessários, mas seria possível”, comentou Dunshee, inicialmente.
Para evitar maiores rumores, o vice evitou prolongar o assunto. “Não que esteja confirmando nosso interesse nesse modelo, apenas falando em tese. Nesses assuntos quem fala é o Landim (presidente do Flamengo)”.

MARCOS BRAZ JÁ DESCARTOU A POSSIBILIDADE

Já o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi direto ao dizer que o negócio não seria feito com o Flamengo. Em entrevista ao canal ‘FlaZoeiro TV’, do YouTube, ele disse que a SAF seria “uma piada”, e complementou. “Da maneira que o Flamengo está estruturado, eu tenho certeza que o caminho não será SAF. Por preço de jogador? Não quero saber o que pagou no Vasco, Cruzeiro ou Bahia. Fla é outra prateleira, não vou dizer patamar para não copiar o Bruno Henrique”, disse o dirigente.

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