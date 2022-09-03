Programação

Veja horários e onde assistir aos jogos da 25ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor! Confira a programação de jogos deste fim de semana e não perca o jogo do time do seu coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2022 às 07:00

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 07:00

Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

SÁBADO (3)

  • Juventude x Avaí (Alfredo Jaconi, Caxias do Sul)
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

  • Bragantino x Palmeiras (Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico-PR x Fluminense (Arena da Baixada, Curitiba)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Furação Live

  • América-MG x Coritiba (Independência, Belo Horizonte)
    Horário:     20h30
    Onde assistir: Premiere

DOMINGO (4)

  • Flamengo x Ceará (Maracanã, Rio de Janeiro)
    Horário:     11h
    Onde assistir: Premiere

  • Fortaleza x Botafogo (Arena Castelão, Fortaleza)
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, Globo (CE) e Premiere

  • Corinthians x Internacional (Neo Química Arena, São Paulo)
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Atlético-GO x Atlético-MG (Antônio Accioly, Goiânia)
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Cuiabá x São Paulo (Arena Pantanal, Cuiabá)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

SEGUNDA-FEIRA (5)

  • Santos x Goiás (Vila Belmiro, Santos)
    Horário:     20h
    Onde assistir: Premiere

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 28ª RODADA DA SÉRIE B

  • Brusque x Vasco (Augusto Bauer, Brusque) - 3/09
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere 

  • Bahia x Tombense (Arena Fonte Nova, Salvador) - 3/09
    Horário:     19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Cruzeiro x Criciúma (Mineirão, Belo Horizonte) - 4/09
    Horário:     16h
    Onde assistir: Globo (MG) e Premiere 

