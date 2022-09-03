Veja horários e onde assistir aos jogos da 25ª rodada do Brasileirão

SÁBADO (3)
- Juventude x Avaí (Alfredo Jaconi, Caxias do Sul)
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Bragantino x Palmeiras (Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Fluminense (Arena da Baixada, Curitiba)
Horário: 19h
Onde assistir: Furação Live
- América-MG x Coritiba (Independência, Belo Horizonte)
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
DOMINGO (4)
- Flamengo x Ceará (Maracanã, Rio de Janeiro)
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Botafogo (Arena Castelão, Fortaleza)
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta, Globo (CE) e Premiere
- Corinthians x Internacional (Neo Química Arena, São Paulo)
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Atlético-GO x Atlético-MG (Antônio Accioly, Goiânia)
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- Cuiabá x São Paulo (Arena Pantanal, Cuiabá)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
SEGUNDA-FEIRA (5)
- Santos x Goiás (Vila Belmiro, Santos)
Horário: 20h
Onde assistir: 20h
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 28ª RODADA DA SÉRIE B
- Brusque x Vasco (Augusto Bauer, Brusque) - 3/09
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Tombense (Arena Fonte Nova, Salvador) - 3/09
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- Cruzeiro x Criciúma (Mineirão, Belo Horizonte) - 4/09
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (MG) e Premiere