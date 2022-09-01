  • Início
  • Futebol
  • Vasco vence o Guarani e volta a ter gordura no G-4 da Série B
Respirou

Vasco vence o Guarani e volta a ter gordura no G-4 da Série B

Cruz-Maltino assumiu a terceira colocação e agora tem quatro pontos de vantagem para o Londrina, quinto colocado na tabela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2022 às 21:20

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 21:20

Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário
Nenê abriu o placar para o Vasco e fes a festa da torcida em São Januário Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Vasco venceu o Guarani por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (31), em São Januário, e chegou aos 45 pontos na tabela, subindo para o terceiro lugar na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols vascaínos foram marcados pro Nenê e Eguinaldo, Edimar (contra) balançou as redes para o Bugre.
O próximo compromisso do Gigante da Colina será diante do Brusque, no sábado (3), às 16h30, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. No mesmo dia e horário, o Guarani recebe o Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro da Princesa. 

O JOGO

O Vasco começou melhor. Nos cinco minutos iniciais, o time pressionou na marcação e chegou duas vezes pelo alto, atacando pelo lado direito. Aos 17, Andrey deu bela bola em Eguinaldo, que fez o pivô para Alex Teixeira. O camisa 7 driblou o zagueiro e foi derrubado. Pênalti que Nenê cobrou e abriu o placar: Vasco 1 a 0.
Aos 40, Nenê cobrou falta fechada, o goleiro afastou e Marlon Gomes ganhou do marcador no alto. Yuri tentou o chuta de canhota, mas mandou sem direção. Aos 44, Alex Teixeira roubou no campo de defesa e deu em Eguinaldo, que arrancou e tocou em Nenê. Cara a cara com o goleiro, o camisa 10 chutou cruzado, mas mandou para fora.
Na segunda etapa, o Vasco ampliou logo no primeiro ataque. Andrey recebeu de Marlon Gomes, arrancou e tentou o chute, a bola espirrou na zaga e sobrou para Eguinaldo encher o pé de canhota e fazer 2 a 0 para o Vasco. Mas aos 7, o Guarani descontou. EM cobrança de escanteio do Bugre, Edimar testou contra o próprio gol e garantiu um gol para o Bugre. 
Aos 34, Eguinaldo recebeu na esquerda, arrancou, limpou dois marcadores e tentou o chute colocado, quase marcando o terceiro. Aos 37, Fábio Gomes recebeu de Andrey na área e tentou o chute na saída do goleiro, mas parou em boa defesa. E foi só. No fim, Vasco 2 a 1 em cima do Guarani.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileiro Série B
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar

