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Brasileirão

Vasco perde para o Internacional em São Januário é vaiado pela torcida

O Vasco vê a crise voltar com tudo nesta reta final ao continuar na degola, com 30 pontos na tabela e um caminho difícil pela frente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2023 às 21:38

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 21:38

Veggeti não conseguiu ser decisivo para o Gigante da Colina, que amargou mais uma derrota no Brasileirão
Veggeti não conseguiu ser decisivo para o Gigante da Colina, que amargou mais uma derrota no Brasileirão Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
O Vasco teve seu drama no Brasileirão intensificado nesta quinta-feira (26), ao perder por 2 a 1 para o Internacional, no estádio de São Januário, por 2 a 1, pela 29ª rodada. Impaciente, a torcida vascaína vaiou o time, que chegou a jogar os minutos finais com dois jogadores a menos e corre sérios riscos de rebaixamento.
Com a vitória, o Inter fica mais perto de garantir a permanência na divisão, pois chegou aos 38 pontos, na 11ª posição. O Vasco, por outro lado, vê a crise voltar nesta reta final ao continuar na degola, com 30.

O Jogo

O time cruzmaltino contou com a presença maciça da sua torcida, mas não conseguiu ter o início de que todos esperavam. Motivado após golear o Santos por 7 a 1, o time gaúcho saiu na pressão e abriu o placar logo com 19 minutos. Alan Patrick deu passe espetacular para Maurício, livre dentro da área. Ele deu um leve desvio para fazer 1 a 0.
O Inter continuou sufocando o Vasco e chegou a marcar com Enner Valencia. A arbitragem, no entanto, pegou impedimento e anulou o lance. Com o controle do jogo, o time gaúcho não deixou o adversário criar e transformou o duelo em ataque contra defesa.
A torcida foi ficando impaciente com a fraca atuação do Vasco e chegou a protestar ainda com a bola rolando. O panorama, não mudou. O Inter continuou no ataque, mas só conseguiu levar a vantagem mínima para o intervalo.
No segundo tempo, o Vasco voltou com tudo para o ataque e perdeu grande oportunidade de gol aos 11. Lucas Piton cruzou para Vegetti, que deu bela cabeça para a defesa do goleiro Rochet. O castigo veio na sequência. Aos 13, Enner Valencia venceu a disputa com Léo e viu a bola sobrar com Bustos. O lateral devolveu para o atacante, que ampliou.
O Inter tinha o domínio do jogo, mas deixou o Vasco cresce e diminuir aos 38. Erick Marcus cruzou para Alex Teixeira, que cabeceou para o gol. Quando todos esperavam uma pressão, Paulinho deu dura entrada em Pedro Henrique e foi expulso. Erick Marcus fez a mesma coisa com Carlos de Pena e deixou o time carioca com dois jogadores a menos. Com vantagem numérica, o Internacional optou por apenas administrar o resultado e confirmar uma grande vitória fora de casa.
Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Goiás no domingo, às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 18h30, o Inter recebe o Coritiba, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

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