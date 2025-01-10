Vasco fará ampliação do CT com alvenaria e de uma vez só

Nada de "puxadinho". As obras de ampliação e modernização do centro de treinamento Moacyr Barbosa não formarão novos contêineres, como é atualmente. A ideia do Vasco é ter uma estrutura de alvenaria.

Vasco iniciará processo de ampliação e modernização do CT Moacyr Barbosa Crédito: Matheus Lima/Vasco.

O clube destinará de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões na reforma. A ideia é executar o investimento de uma só vez, com a obra tendo etapas. Estima-se cerca de um ano e meio até a conclusão.

O projeto será feito no terreno que ainda não foi explorado no CT e que foi cedido pela Prefeitura. A região ainda possui mata e precisará começar do zero.

O início acontecerá ainda em janeiro e não afetará o elenco profissional. A estrutura atual seguirá à disposição dos jogadores e da comissão técnica.

A primeira etapa será a construção da área molhada. Serão colocadas banheiras de hidromassagem e piscina. Novos equipamentos de fisiologia também serão adquiridos.

Em seguida serão construídos novos campos. A ideia dar diretoria é integrar no mesmo local o profissional e a base.

Presidente do Vasco, Pedrinho destacou que uma estrutura abaixo afasta possíveis reforços. E que só não iniciou antes as obras porque precisava priorizar outras coisas mais emergenciais, como pagamento de parcelas de contratações, luvas, comissões e etc que estavam em atraso. A declaração foi dada durante a cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, na noite desta quinta-feira (9).