Vasco enfrenta Operário com atenção redobrada para se firmar no G-4 da Série B

Nenê está relacionado para a partida contra o Operário Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco vai até Cascavel, no Paraná, para enfrentar o Operário, na noite desta terça-feira (4), às 19h. Na 4ª posição da tabela da vai até Cascavel, no Paraná, para enfrentar o, na noite desta terça-feira (4), às 19h. Na 4ª posição da tabela da Série B , o clube carioca entra no Germano Krüger com a missão de vencer fora de casa o 18º colocado.

O mandante Operário vem de uma sequência negativa. Nos últimos cinco jogos, acumulou dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória, além disso, o Fantasma vive a apreensão de estar na zona de rebaixamento da competição.

Mesmo em fase melhor na tabela, o Vasco deve entrar com cautela na partida, já que o retrospecto vascaíno fora de casa não é dos melhores. Apesar de estar entre os quatro melhores da Série B desde o primeiro turno, o clube vive oscilações e quando joga fora de casa, decepciona. São oito derrotas seguidas como visitante.

Na última rodada, jogando em São Januário, o Vasco teve a chance de se desvencilhar dos adversários que estavam no encalço, mas empatou por 1 a 1 com o Londrina, rival direto na briga pela última vaga do acesso, e agora é ameaçado por Sampaio Corrêa, Ituano, Sport e o próprio Londrina.

O Vasco depende de seus esforços nesta noite e deve entrar em campo com a atenção redobrada, para não diminuir sua chance de acesso, que atualmente está em 46%, de acordo com matemáticos. Seus adversários diretos estão na cola e com a mesma sede de ir para a elite de 2023.

O Sampaio Corrêa já entrou em campo e venceu a Ponte Preta por 2 a 1, chegando aos 48 pontos, apenas um a menos que o Vasco. O Ituano vai até Belo Horizonte e encara o líder e já campeão, Cruzeiro. O desafio para o clube paulista é grande, mas se vencer, chega aos 50 pontos e toma a 4ª colocação do Vasco.

O Sport joga contra o Brusque, fora de casa, também às 19h, e caso vença, chega também aos 49 pontos, e pode ficar na 5ª ou 4ª colocação a depender do resultado da partida do Vasco. Já o Londrina, perdeu para o Guarani (1 a 0), mas com seus 46 pontos, ainda pode ser uma ameaça ao Gigante da Colina.

Cabe ao Vasco garantir a vitória para poder respirar com mais tranquilidade na tabela e dar mais esperança aos seus torcedores.

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