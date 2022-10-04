Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vasco enfrenta Operário com atenção redobrada para se firmar no G-4 da Série B
Na luta pelo acesso

Vasco enfrenta Operário com atenção redobrada para se firmar no G-4 da Série B

Gigante da Colina vai até o Paraná para a 33ª rodada. Vitória é imprescindível para o clube carioca
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 out 2022 às 11:44

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:44

Nenê está relacionado para a partida contra o Operário
Nenê está relacionado para a partida contra o Operário Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG
O Vasco vai até Cascavel, no Paraná, para enfrentar o Operário, na noite desta terça-feira (4), às 19h. Na 4ª posição da tabela da Série B, o clube carioca entra no Germano Krüger com a missão de vencer fora de casa o 18º colocado.
O mandante Operário vem de uma sequência negativa. Nos últimos cinco jogos, acumulou dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória, além disso, o Fantasma vive a apreensão de estar na zona de rebaixamento da competição.
Mesmo em fase melhor na tabela, o Vasco deve entrar com cautela na partida, já que o retrospecto vascaíno fora de casa não é dos melhores. Apesar de estar entre os quatro melhores da Série B desde o primeiro turno, o clube vive oscilações e quando joga fora de casa, decepciona. São oito derrotas seguidas como visitante.
Na última rodada, jogando em São Januário, o Vasco teve a chance de se desvencilhar dos adversários que estavam no encalço, mas empatou por 1 a 1 com o Londrina, rival direto na briga pela última vaga do acesso, e agora é ameaçado por Sampaio Corrêa, Ituano, Sport e o próprio Londrina.

Veja Também

Itália pede extradição de Robinho, condenado em última instância por estupro

Confira horários e transmissões da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras usa perda do título do São Paulo como lição para não 'cantar vitória'

O Vasco depende de seus esforços nesta noite e deve entrar em campo com a atenção redobrada, para não diminuir sua chance de acesso, que atualmente está em 46%, de acordo com matemáticos. Seus adversários diretos estão na cola e com a mesma sede de ir para a elite de 2023.
O Sampaio Corrêa já entrou em campo e venceu a Ponte Preta por 2 a 1, chegando aos 48 pontos, apenas um a menos que o Vasco. O Ituano vai até Belo Horizonte e encara o líder e já campeão, Cruzeiro. O desafio para o clube paulista é grande, mas se vencer, chega aos 50 pontos e toma a 4ª colocação do Vasco.
O Sport joga contra o Brusque, fora de casa, também às 19h, e caso vença, chega também aos 49 pontos, e pode ficar na 5ª ou 4ª colocação a depender do resultado da partida do Vasco. Já o Londrina, perdeu para o Guarani (1 a 0), mas com seus 46 pontos, ainda pode ser uma ameaça ao Gigante da Colina.
Cabe ao Vasco garantir a vitória para poder respirar com mais tranquilidade na tabela e dar mais esperança aos seus torcedores.

CONFIRA ONDE E COMO ASSISTIR AO JOGO

  • OPERÁRIO x VASCO
    Local: Germano Kruger, Ponta Grossa-PR
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere
    Arbitragem: Leando Pedro Vuaden (RS)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Rio de Janeiro Paraná Brasileirão Campeonato Brasileiro Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados