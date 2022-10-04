Palmeiras usa perda do título do São Paulo como lição para não 'cantar vitória'

"Já me habituei que no Brasil ganham os jogos antes de fazer. E disse aos jogadores que não se deixem levar pelo o que eles leem", revelou sua cobrança ao grupo. "Eu só conheço uma forma de ganhar: dentro de campo. Há pouco tempo tivemos uma final entre uma equipe brasileira e uma estrangeira e toda imprensa já tinha dito que tinham ganho (São Paulo x Del Valle). O respeito pelo adversário tem que começar por treinadores, jogadores e vocês da imprensa. No futebol eu aprendi que tudo é possível. Às vezes, se não respeitamos os adversários, depois as coisas saem ao contrário."