Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Palmeiras usa perda do título do São Paulo como lição para não 'cantar vitória'
Brasileirão

Palmeiras usa perda do título do São Paulo como lição para não 'cantar vitória'

Técnico Abel Ferreira prega respeito aos oponentes, e proibiu comemorações antecipadas entre os jogadores até o fim do campeonato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2022 às 09:11

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 09:11

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira ficou com cara de poucos amigos no Allianz Parque
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira  Crédito: Marcello Zambrana/AGIF
Ninguém verá jogador do Palmeiras falando em conquista do Brasileirão antes da hora mesmo com a vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado, restando 27 em disputa. O famoso "com a taça nas mãos", "falta pouco" ou "é questão de horas" está totalmente proibido no Palmeiras por ordem explícita do treinador. E ganhou ainda mais força após o São Paulo perder na final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle. O português prega respeito aos oponentes.
Abel Ferreira revelou que leu muita coisa sobre o favoritismo do São Paulo e está usando o resultado adverso para cobrar concentração, foco e respeito de seus jogadores até a hora de a conquista do Brasileirão estar sacramentada matematicamente.
"Já me habituei que no Brasil ganham os jogos antes de fazer. E disse aos jogadores que não se deixem levar pelo o que eles leem", revelou sua cobrança ao grupo. "Eu só conheço uma forma de ganhar: dentro de campo. Há pouco tempo tivemos uma final entre uma equipe brasileira e uma estrangeira e toda imprensa já tinha dito que tinham ganho (São Paulo x Del Valle). O respeito pelo adversário tem que começar por treinadores, jogadores e vocês da imprensa. No futebol eu aprendi que tudo é possível. Às vezes, se não respeitamos os adversários, depois as coisas saem ao contrário."
O próprio Palmeiras já sofreu na pele ao ver o favoritismo ir para o ralo nas disputas da Copa Libertadores e Copa do Brasil. Apontado como candidato ao título das duas competições, acabou eliminado antes da decisão em ambas.

Veja Também

Palmeiras vira sobre Botafogo e abre vantagem de 10 pontos no Brasileirão

Tempo Extra #7: Confira os principais destaques da rodada do Brasileirão

"Não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde o início da competição, pois tínhamos objetivos claros na Copa do Brasil e Libertadores e fomos eliminados da forma que fomos", lembrou Abel Ferreira. "No Brasileirão temos nove finais e vamos encarar com esse equilíbrio, vontade e qualidade dos jogadores, que mais uma vez a mostraram em todos os níveis: técnica, tática, física e mental."
Após surpreender com Mayke no Rio, sem a escalação de um centroavante de ofício, Abel Ferreira mais uma vez terá de modificar a escalação. Além de contar com a volta do zagueiro Murilo diante do Coritiba, quinta-feira (6), no Allianz Parque, o treinador terá de achar um substituto para Zé Rafael, expulso no Engenhão. Atuesta foi bem na vaga do meia diante do Atlético-MG e é uma boa opção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados