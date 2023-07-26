Vasco anuncia Paulinho, meia revelado no Fluminense que estava no mundo árabe

Paulinho Paula é o quarto reforço do Vasco na janela do meio de ano Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista Paulinho Paula, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. O novo reforço vascaíno tem 26 anos, assinou contrato válido até dezembro de 2025 e deve ser regularizado a tempo de estar entre os relacionados para o jogo contra o Corinthians, marcado para as 18h30 de sábado, na Neo Química Arena, e válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

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"Fala, Gigante da Colina, aqui é o Paulinho. Passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida e na vida de toda a minha família. Agora é trabalhar bem, em alto nível, para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos", disse o jogador.

Paulinho fez toda a categoria de base no Fluminense, mas pouco jogou no time profissional. Em 2017, foi vendido ao Sporting, de Portugal, e jogou mais algumas temporadas no futebol português. Após vestir a camisa do Boavista, foi contratado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, mas vinha atuando por empréstimo no também saudita Al-Fayha, antes de ser negociado com o Vasco.