Tudo o que você precisa saber sobre Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Chegada da delegação do Vasco ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

É hoje! Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (24) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida começa às 17h30 e é válida pela décima rodada da Taça Guanabara. Uma partida que marca o retorno do Gigante da Colina ao Espírito Santo após um ano longe da torcida capixaba.

Ao longo dos dias, o jogo foi ganhando cada vez mais importância, por diversos fatores. Por isso, decidimos reunir tudo que você precisa saber sobre a partida, como as principais informações, o que está em disputa, retrospecto do clube no estádio e muito mais. Confira!

Confronto importante

Vasco e BotafogVasco e Botafogo disputam uma vaga no G-4 do Campeonato Cariocao disputam uma vaga no G-4 do Campeonato Carioca Crédito: Leandro Amorim/Vasco

O confronto entre Vasco e Volta Redonda é de extrema importância para as pretensões do Cruz-maltino no Campeonato Carioca. A equipe está atualmente na quarta colocação, com 16 pontos, apenas 2 pontos à frente de Botafogo e Portuguesa, quinto e sexto colocados da competição, respectivamente. Nesta rodada, o Glorioso enfrenta o lanterna Audax, enquanto a Lusa encara o Nova Iguaçu, terceiro colocado.

Por isso, o Vasco precisa vencer o Voltaço para permanecer no G-4 da competição, faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara sem depender de outros resultados.

Escalações

Como precisa do resultado, o técnico Ramón Diaz vai colocar o que tem de melhor à sua disposição. Praticamente todo o elenco veio para Vitória, apenas o lateral direito Paulo Henrique, suspenso, não vai para o jogo. Com isso, o Vasco deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Puma Rodriguez, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Pitón; David e Veggeti.

Já o Volta Redonda, sem chances de avançar à semifinal do Carioca, mas de olho em disputar a Taça Rio, terá a estreia do técnico Rogerio Correa, que chega para substituir Felipe Maestro. O treinado não terá o zagueiro Augusto, que foi expulso na última partida contra a Portuguesa. O Voltaço deve ir a campo com a seguinte equipe: Paulo Henrique; Wellington Silva, Marco Gabriel, Bruno Barra e Sanchez; Henrique Silva, Thiago Alagoano e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV.

Vingança contra o Volta Redonda no ES

Vasco perde de 2x1 para o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

A última vez em que o Vasco esteve no Espírito Santo foi em fevereiro de 2023, em uma derrota no Kleber Andrade pelo placar de 2 a 1 no Campeonato Carioca daquele ano. O adversário? Volta Redonda, o mesmo da partida de logo mais.

Por isso, além de ser um jogo de extrema importância para a sequência do campeonato, é importante vencer para dar o “troco” na equipe do interior do Rio de Janeiro, além de pagar uma “dívida” com a torcida capixaba.

Retrospecto do Vasco no Kleber Andrade

O retrospecto do Vasco no Kleber Andrade após a reforma é bom. O local foi restaurado e inaugurado em 2014 e desde então o vasco soma 11 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A última partida foi a derrota para o Volta Redonda por 2 a 1 em 2023.

Esquemas especiais de segurança e transporte

Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda Crédito: ingressosa.com

Para esta partida foram preparados esquemas especiais de segurança e transporte. Haverá um reforço no efetivo na Delegacia Regional de Cariacica, policias militares de unidades especializadas, bombeiros militares e apoio das Guardas Municipais de Vitória e Cariacica.

As torcidas organizadas vão entrar no Estádio por acessos exclusivos, direcionados aos setores C e D das arquibancadas. Além disso, barreiras de contenção serão dispostas no trajeto até a portaria principal, permitindo apenas a passagem de pessoas que já tenham o ingresso. A Sesp também sugeriu à empresa organizadora que aumente a quantidade de catracas nos portões de acesso.

Sobre o transporte, a Ceturb anunciou que vai disponibilizar 10 carros extras, que estarão na porta do estádio ao final da partida para levar os torcedores ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.

Ingressos Esgotados

O Vasco possui uma grande torcida no Espírito Santo, que sempre comparece nos jogos do clube no Estado. Desta vez não será diferente, pois todos os 20 mil ingressos disponibilizados para a partida já foram comercializados e estão esgotados antecipadamente. Ou seja, promessa de casa cheia logo mais.

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