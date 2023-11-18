Torcedor monta piscina em estacionamento de estádio na Bahia; vídeo

Um torcedor do Vitória encontrou uma solução inusitada para aliviar o calor da Bahia neste sábado (18): colocou uma piscina de plástico no estacionamento do estádio do Barradão, com direito a caminhão-pipa.
O Vitória, líder da Série B e com acesso garantido, enfrenta o Sport neste sábado, às 17h, no Barradão.
Alguns torcedores do rubro-negro baiano aproveitaram a ocasião e levaram uma piscina de plástico para o estacionamento do estádio, para curtir o pré-jogo.
Alugaram, inclusive, um caminhão-pipa, que foi o responsável por encher a piscina e fazer a alegria dos torcedores;
A piscina, claro, ganhou uma bandeira do Vitória como decoração.
O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais.