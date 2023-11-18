Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Torcedor monta piscina em estacionamento de estádio na Bahia; vídeo
Caminhão-pipa para encher

Torcedor monta piscina em estacionamento de estádio na Bahia; vídeo

Saída inusitada para driblar o calor antes do jogo deste sábado (18) entre Vitória e Sport, no Barradão, viralizou nas redes sociais
Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2023 às 16:19

Torcedor do Vitória alugou um caminhão-pipa para encher a piscina no estacionamento do Barradão, na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um torcedor do Vitória encontrou uma solução inusitada para aliviar o calor da Bahia neste sábado (18): colocou uma piscina de plástico no estacionamento do estádio do Barradão, com direito a caminhão-pipa.
O Vitória, líder da Série B e com acesso garantido, enfrenta o Sport neste sábado, às 17h, no Barradão.
Alguns torcedores do rubro-negro baiano aproveitaram a ocasião e levaram uma piscina de plástico para o estacionamento do estádio, para curtir o pré-jogo.
Alugaram, inclusive, um caminhão-pipa, que foi o responsável por encher a piscina e fazer a alegria dos torcedores;
A piscina, claro, ganhou uma bandeira do Vitória como decoração.
O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados