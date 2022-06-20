Tite vê Brasil como time mais invejado do mundo e exalta Neymar

O técnico Tite, da seleção brasileira, afirmou que vê o Brasil como o time mais invejado do mundo e falou sobre o legado da equipe pentacampeã mundial.
"Muita gente tem inveja do Brasil. Eles não admitem. Talvez seja o time mais invejado do mundo. Esse é o legado que carrego, o legado que carregamos, a história de ter Pelé, Zagallo, Tostão, Garrincha. Se Zagallo é criticado, como eu não posso ser? O Brasil é o mais invejado? Acho que sim, mas quando saio todo mundo me pergunta como aguento a pressão de ser o técnico da seleção brasileira", disse em entrevista ao jornal inglês The Guardian.
Tite também comentou sobre a expectativa para a Copa do Mundo do Qatar, no fim do ano.
"Como eu estou? Estou na expectativa, mas focado. Chegamos à Copa do Mundo. Agora, é hora de chegar à final e ser campeão. Essa é a verdade. Na última Copa do Mundo, eu fui técnico por outras circunstâncias [Dunga foi demitido em 2016 e Tite assumiu]. Agora, tive a oportunidade de fazer o ciclo completo de quatro anos. As expectativas são altas, mas o foco está no trabalho."
Na mesma entrevista, Tite foi questionado se Neymar ainda é o principal jogador da seleção ou se agora é a vez de Vinicius Junior. O treinador defendeu o camisa 10.
"Neymar é Neymar. Ele continua sendo nossa maior estrela. A diferença agora é que o brilho é diluído por estrelas próximas que também podem brilhar. A grandeza de Neymar é que ele entende isso - sobre o crescimento desses jovens. Ele encoraja os meninos a subir de nível. O tempo e a experiência proporcionam essa maturidade", declarou.