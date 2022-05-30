Tite define seleção brasileira com Raphinha titular e Jesus no banco

Raphinha será titular no amistoso contra a Coreia do Sul Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira está definida para enfrentar a Coreia do Sul no próximo dia 2 de junho, em Seul. No treino desta segunda-feira (30), Tite escalou uma equipe com Raphinha entre os titulares e Gabriel Jesus no banco de reservas.

Essa era a grande dúvida deixada pela comissão ao longo da semana, já que ele chegou a colocar o atacante do Manchester City no quarteto ofensivo durante uma atividade.

A escalação foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Richarlison.

Sem Casemiro e Fabinho, que ainda não se apresentaram porque estavam na final da Liga dos Campeões, também havia a dúvida de quem atuaria como primeiro volante. Danilo, do Palmeiras, era uma das opções, mas ele ficou no banco.

Além dos dois meio-campistas, também chegarão no dia 31: Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão e Alisson. Eles ficarão no banco de reservas contra a Coreia e podem ter chance no dia 6 de junho contra o Japão.

Durante o treino, Fred foi recuado para essa função, com Bruno Guimarães ligeiramente à frente. Os dois revezavam de acordo com a situação do treino.