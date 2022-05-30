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Escalação

Tite define seleção brasileira com Raphinha titular e Jesus no banco

Na próxima quinta-feira (02), a Seleção enfrenta a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2022 às 17:47
Raphinha será titular no amistoso contra a Coreia do Sul
Raphinha será titular no amistoso contra a Coreia do Sul Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira está definida para enfrentar a Coreia do Sul no próximo dia 2 de junho, em Seul. No treino desta segunda-feira (30), Tite escalou uma equipe com Raphinha entre os titulares e Gabriel Jesus no banco de reservas.
Essa era a grande dúvida deixada pela comissão ao longo da semana, já que ele chegou a colocar o atacante do Manchester City no quarteto ofensivo durante uma atividade.
A escalação foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Richarlison.

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Sem Casemiro e Fabinho, que ainda não se apresentaram porque estavam na final da Liga dos Campeões, também havia a dúvida de quem atuaria como primeiro volante. Danilo, do Palmeiras, era uma das opções, mas ele ficou no banco.
Além dos dois meio-campistas, também chegarão no dia 31: Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão e Alisson. Eles ficarão no banco de reservas contra a Coreia e podem ter chance no dia 6 de junho contra o Japão.
Durante o treino, Fred foi recuado para essa função, com Bruno Guimarães ligeiramente à frente. Os dois revezavam de acordo com a situação do treino.
A equipe reserva não tinha lateral direito, então Guilherme Arana foi escalado na função, além de Bruno Guimarães que atuou nos dois times. A escalação foi a seguinte: Weverton; Guilherme Arana, Ortiz, Gabriel Magalhães e Alex Telles; Danilo, Bruno Guimarães e Philippe Coutinho; Martinelli, Jesus e Matheus Cunha.

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