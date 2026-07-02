AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Técnico da Inglaterra pede que crianças matem aula após jogo contra o México, mas primeiro-ministro se opõe
Copa do Mundo

Técnico da Inglaterra pede que crianças matem aula após jogo contra o México, mas primeiro-ministro se opõe

Thomas Tuchel disse que apoio de todos será importante no restante da competição

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 18:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2026 às 18:09
Thomas Tuchel
Divulgação / English Football Team
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, pediu aos pais de crianças que deixem que elas faltem na escola na segunda-feira (6), depois da partida contra o México, no domingo, que pode terminar por volta das 3h da madrugada no horário local. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reprovou a recomendação.

"Inventem uma desculpa para faltar à escola e deixem-os assistir ao jogo. Eles têm muitas aulas para frequentar, mas a Copa do Mundo acontece só a cada quatro anos. Haverá um jogão daqui a quatro dias e precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças.", disse o treinador, dirigindo-se aos responsáveis pelos estudantes. 

Por meio de um porta-voz, o líder britânico frustrou a expectativa de Tuchel e dos estudantes. 

"Cabe aos pais tomarem suas próprias decisões. Queremos que todos aproveitem o jogo, mas as crianças devem estar na escola na segunda-feira."

Até alguns adultos ingleses querem que o governo decrete feriado emergencial após o confronto contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

Mas um porta-voz do Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local da Inglaterra também descartou essa possibilidade, declarando que, embora a pasta esteja "apoiando a seleção inglesa incondicionalmente, (...) o padrão atual de feriados bancários e públicos está bem estabelecido".
Um possível feriado virá apenas em 20 de julho, e só se a Inglaterra chegar à final da Copa, segundo Starmer. Mas o líder, que renunciou em junho e está de saída do governo, não anunciou a medida com antecedência para não "dar azar" à seleção.

Tudo indica, portanto, que as crianças e os adultos ingleses despertarão na segunda-feira como John Lennon no clássico "I'm Only Sleeping", dos Beatles: "Quando acordo de manhã cedo/levanto a cabeça, ainda estou bocejando."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa 2026 Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.
Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)
Imagem de destaque
9 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados