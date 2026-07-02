Técnico da Inglaterra pede que crianças matem aula após jogo contra o México, mas primeiro-ministro se opõe

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, pediu aos pais de crianças que deixem que elas faltem na escola na segunda-feira (6), depois da partida contra o México, no domingo, que pode terminar por volta das 3h da madrugada no horário local. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reprovou a recomendação.





"Inventem uma desculpa para faltar à escola e deixem-os assistir ao jogo. Eles têm muitas aulas para frequentar, mas a Copa do Mundo acontece só a cada quatro anos. Haverá um jogão daqui a quatro dias e precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças. ", disse o treinador, dirigindo-se aos responsáveis pelos estudantes.





Por meio de um porta-voz, o líder britânico frustrou a expectativa de Tuchel e dos estudantes.





"Cabe aos pais tomarem suas próprias decisões. Queremos que todos aproveitem o jogo, mas as crianças devem estar na escola na segunda-feira."





Até alguns adultos ingleses querem que o governo decrete feriado emergencial após o confronto contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.





Mas um porta-voz do Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local da Inglaterra também descartou essa possibilidade, declarando que, embora a pasta esteja "apoiando a seleção inglesa incondicionalmente, (...) o padrão atual de feriados bancários e públicos está bem estabelecido".

Um possível feriado virá apenas em 20 de julho, e só se a Inglaterra chegar à final da Copa, segundo Starmer. Mas o líder, que renunciou em junho e está de saída do governo, não anunciou a medida com antecedência para não "dar azar" à seleção.





Tudo indica, portanto, que as crianças e os adultos ingleses despertarão na segunda-feira como John Lennon no clássico "I'm Only Sleeping", dos Beatles: "Quando acordo de manhã cedo/levanto a cabeça, ainda estou bocejando."