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Sob vaias e com confusão, Fluminense leva virada do Atlético-GO e entra no Z-4

Após ser derrotado nos minutos finais, o capitão Felipe Melo empurrou o assessor de imprensa do clube rival; pouco mais de 14 mil torcedores presenciaram a derrota no Maracanã
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2024 às 10:29

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 10:29

A má fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não passa. As vaias da torcida durante boa parte do jogo resumiram a atuação do time na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time goiano foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Zuleta.
Brasileirão
Felipe Melo empurrou o assessor de imprensa do Atlético-GO após a derrota no Maracanã Crédito: Maga Jr/Agência F8/Folhapress
Os jogadores ainda viram os torcedores protestarem com gritos de "time sem vergonha" e o técnico Fernando Diniz foi hostilizado de forma incisiva, principalmente depois que o time sofreu o empate aos 26 minutos do segundo tempo com um golaço marcado por Luiz Fernando.
Na arquibancada, a torcida exibia uma faixa com os seguintes dizeres: "Jogador honre a camisa, respeite nossa tradição". Enquanto isso, o Atlético-GO pressionava, aproveitando o desgaste físico do time do Fluminense e acabou marcando o segundo gol aos 49 minutos.
Após o gol da vitória do time goiano, o zagueiro Felipe Melo, que estava no banco de reservas, se envolveu em confusão com membros da comissão técnica adversária e acabou expulso. Ele jogou o assessor de imprensa do time goiano ao chão com forte empurrão. O clima ficou ainda mais tenso.
O Fluminense vive situação complicada na tabela. Com apenas uma vitória em nove rodadas, tem seis pontos, na 17ª colocação, e agora está na zona de rebaixamento. O Atlético-GO deixa o Z-4, pulando para a 13ª posição, com oito.
Se pensava que teria vida fácil em campo, o Fluminense se enganou. O primeiro tempo foi amarrado, com o sistema de marcação do Atlético-GO não dando espaços para os jogadores do time carioca, que abusaram do número excessivo de erros de passes.Diante da morosidade e da falta de objetividade da equipe carioca, a torcida ensaiou alguns protestos e passou a vaiar antes mesmo dos 30 minutos do primeiro tempo.
As vaias acordaram o time e principalmente o meia Paulo Henrique Ganso, que passou a comandar as ações no Fluminense. Primeiro ele deu bom passe em profundidade para Cano, que avançou e bateu cruzado por cima do gol. O lance animou a torcida e o time que passou a pressionar o visitante e abriu o placar aos 40, justamente com gol do meia. Gabriel Baralhas saiu jogando errado, a bola caiu no pé de Paulo Henrique Ganso, que bateu de fora da área acertando o ângulo direito do goleiro Ronaldo.
O segundo tempo começou com os dois times apresentando outra postura do que apresentaram no início da etapa inicial. Antes dos dez minutos, tanto Fluminense, quanto Atlético-GO tiveram uma chance cada de marcar.
Os goianos se mostravam mais conscientes em campo e chegavam com facilidade no ataque por causa dos espaços dados pelo Fluminense. O time carioca quando criava, esbarrava na falta de pontaria de seus atacantes, principalmente Keno, que desperdiçou grande chance de ampliar, batendo por cima do gol de Ronaldo.
O castigo do gol perdido veio aos 26 minutos. Shaylon cobrou escanteio, Lima desviou de cabeça para a entrada da grande área e Luiz Fernando pegou de primeira para acertar no ângulo de Fábio, marcando um golaço.
Após o gol de empate, o protesto da torcida cresceu, revoltada com novo tropeço em casa. A torcida vaiava bastante e viu o rival goiano marcar o segundo gol. Após rebote de Fábio, Zuleta entrou em velocidade e estufou as redes.
Pela décima rodada do Brasileirão, o Fluminense entra em campo na quarta-feira diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. O Atlético-GO, no mesmo dia, recebe o Criciúma às 19h.

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