Saiba onde assistir Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026

O Brasil chega a capital Assunção para enfrentar a seleção paraguaia nesta terça-feira (10), jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar no estádio Defensores del Chaco a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

No último jogo da Seleção Brasileira, quando derrotou o Equador por 1 a 0 na última sexta-feira (6), os torcedores não se convenceram com o futebol apresentado pelos comandados de Dorival Jr. O Brasil, atualmente, ocupa a quarta colocação, com 10 pontos, atrás de Colômbia, Uruguai e Argentina.