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Saiba onde assistir Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026

Brasil entra em campo precisando vencer e convencer na noite desta terça-feira (10).
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

10 set 2024 às 14:28

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 14:28

Rodrygo marcou o gol da vitória no Couto Pereira
Rodrygo marcou o gol da vitória contra o Equador Crédito: Gabriel Machado/Agif
O Brasil chega a capital Assunção para enfrentar a seleção paraguaia nesta terça-feira (10), jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola vai rolar no estádio Defensores del Chaco a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.
No último jogo da Seleção Brasileira, quando derrotou o Equador por 1 a 0 na última sexta-feira (6), os torcedores não se convenceram com o futebol apresentado pelos comandados de Dorival Jr. O Brasil, atualmente, ocupa a quarta colocação, com 10 pontos, atrás de Colômbia, Uruguai e Argentina.
  • Paraguai x Brasil
  • Data: 10/09/2024
  • Local: Defensores del Chaco
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Onde assistir: TV Gazeta e SporTV 

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