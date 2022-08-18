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Após acidente fatal

Renan é autorizado pela Justiça a jogar fora do Brasil

Zagueiro esteve envolvido em um acidente de carro que vitimou um motociclista. O atleta apresentava sinais de embriaguez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2022 às 17:49

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 17:49

Renan atropelou e matou um motociclista de 38 anos e apresentou sinais de embriaguez no local do acidente
Renan atropelou e matou um motociclista de 38 anos e apresentou sinais de embriaguez no local do acidente Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O zagueiro Renan, investigado pela morte de um motociclista no interior de São Paulo no mês passado, foi autorizado pela Justiça a deixar o Brasil para retomar a sua carreira como jogador. Após o acidente, o atleta de 20 anos teve o contrato rescindido por justa causa pelo Palmeiras e pelo Red Bull Bragantino.
"Defiro o pedido de substituição das medidas cautelares impostas ao autuado nestes autos, de modo que determino a devolução do passaporte ao requerente, bem como autorizo a sua saída do país, visando a sua reinserção no mercado de trabalho", escreveu a juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini na decisão desta quarta-feira (17) a que a reportagem teve acesso.
Ainda de acordo com a decisão, Renan terá seu passaporte de volta para deixar o país, 'visando a sua reinserção no mercado de trabalho', e terá de se apresentar à Justiça a cada quatro meses, ou quando for intimado, 'devendo manter o seu endereço atualizado nos autos'.
Em sua defesa, o advogado de Renan, Roberto Podval, alegou que 'o contrato de trabalho com times nacionais foi rescindido, em razão dos acontecimentos, sendo que precisa retomar sua carreira de jogador de futebol e as restrições acima o impedem de consegui-lo'.
Outro motivo que pesou para a decisão é que Renan já firmou acordo para o pagamento de indenização de danos morais e materiais à família do motociclista, que era casado e deixou duas filhas.
O acidente aconteceu na manhã do dia 22 de julho, por volta das 6h40 (de Brasília), na altura do quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqyeira, em Bragança Paulista.
O defensor dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista, enquanto o jogador saiu ileso e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

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Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. Ele foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano, estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020.
O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.
Em reportagem publicada na semana passada, o UOL mostrou que a Polícia Civil de Bragança Paulista ouviu dois motoristas que passavam pela rodovia Alkindar Monteiro Junqueira no momento do acidente, por volta das 6h40 do dia 22 de julho, uma sexta-feira.
Segundo o relatório desses depoimentos, o zagueiro foi visto chorando após atropelar e matar Eliezer Pena, admitindo que estava bêbado, vomitando, ingerindo dois litros de água trazidos por uma pessoa não identificada e urinando às margens da rodovia, que liga as cidades de Bragança e Itatiba.
Inicialmente, o caso de Renan foi tipificado como um homicídio culposo, no qual não há intenção de matar e que prevê pena de dois a quatro anos de prisão -a pena poderia aumentar já que ele não estava habilitado a dirigir.
Mas, caso a polícia e Ministério Público concluam que ele assumiu o risco de matar, o crime seria qualificado como homicídio doloso, que tem pena maior e é julgado pelo júri popular.

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