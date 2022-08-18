Renan é autorizado pela Justiça a jogar fora do Brasil

Renan atropelou e matou um motociclista de 38 anos e apresentou sinais de embriaguez no local do acidente Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O zagueiro Renan, investigado pela morte de um motociclista no interior de São Paulo no mês passado, foi autorizado pela Justiça a deixar o Brasil para retomar a sua carreira como jogador. Após o acidente, o atleta de 20 anos teve o contrato rescindido por justa causa pelo Palmeiras e pelo Red Bull Bragantino.

"Defiro o pedido de substituição das medidas cautelares impostas ao autuado nestes autos, de modo que determino a devolução do passaporte ao requerente, bem como autorizo a sua saída do país, visando a sua reinserção no mercado de trabalho", escreveu a juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini na decisão desta quarta-feira (17) a que a reportagem teve acesso.

Ainda de acordo com a decisão, Renan terá seu passaporte de volta para deixar o país, 'visando a sua reinserção no mercado de trabalho', e terá de se apresentar à Justiça a cada quatro meses, ou quando for intimado, 'devendo manter o seu endereço atualizado nos autos'.

Em sua defesa, o advogado de Renan, Roberto Podval, alegou que 'o contrato de trabalho com times nacionais foi rescindido, em razão dos acontecimentos, sendo que precisa retomar sua carreira de jogador de futebol e as restrições acima o impedem de consegui-lo'.

Outro motivo que pesou para a decisão é que Renan já firmou acordo para o pagamento de indenização de danos morais e materiais à família do motociclista, que era casado e deixou duas filhas.

O acidente aconteceu na manhã do dia 22 de julho, por volta das 6h40 (de Brasília), na altura do quilômetro 47 da rodovia Alkindar Monteiro Junqyeira, em Bragança Paulista.

O defensor dirigia um Honda Civic quando invadiu a contramão e atingiu frontalmente uma motocicleta Honda CG 160. O acidente resultou na morte do motociclista, enquanto o jogador saiu ileso e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Renan foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano. Ele foi contratado por empréstimo pelo Red Bull Bragantino em abril deste ano, estava no Palmeiras desde o sub-13 e subiu ao profissional em 2020.

O zagueiro foi preterido pelo técnico Abel Ferreira na lista de inscritos do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2021, quando a equipe foi derrotada na final para o Chelsea.

Em reportagem publicada na semana passada, o UOL mostrou que a Polícia Civil de Bragança Paulista ouviu dois motoristas que passavam pela rodovia Alkindar Monteiro Junqueira no momento do acidente, por volta das 6h40 do dia 22 de julho, uma sexta-feira.

Segundo o relatório desses depoimentos, o zagueiro foi visto chorando após atropelar e matar Eliezer Pena, admitindo que estava bêbado, vomitando, ingerindo dois litros de água trazidos por uma pessoa não identificada e urinando às margens da rodovia, que liga as cidades de Bragança e Itatiba.

Inicialmente, o caso de Renan foi tipificado como um homicídio culposo, no qual não há intenção de matar e que prevê pena de dois a quatro anos de prisão -a pena poderia aumentar já que ele não estava habilitado a dirigir.