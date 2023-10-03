Real sofre, mas vence Napoli com gol de Vinicius Jr; Arsenal e United perdem

Vinicius Jr comanda vitória do Real, enquanto ingleses tropeçam na rodada Crédito: Twitter/Reprodução

Em um grande jogo, o Real Madrid derrotou o Napoli, por 3 a 2, em Nápoles, nesta terça-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe espanhola lidera a chave com seis pontos, contra três dos napolitanos e do Braga, que bateu o Union Berlin, na Alemanha, também por 3 a 2.

Apesar de enfrentar um estádio lotado e uma torcida apaixonada, o Real Madrid mostrou personalidade e confiança para atacar e ser atacado pelo Napoli.

Aos cinco minutos, Rodrygo foi lançado na meia direita e bateu para bela defesa do goleiro Meret, Em um jogo aberto, o Napoli foi responder na bola parada, aos 18 minutos. Após escanteio pela esquerda, o zagueiro Ostigard ganhou de cabeça e abriu o placar.

A inferioridade não desanimou o Real. Com muita rapidez na troca de passes, a equipe espanhola foi em busca da virada ainda na primeira etapa.

Bellingham, um dos melhores em campo, roubou a bola na saída do Napoli e serviu Vinicius Junior: 1 a 1, aos 27 minutos.

Mas o lance mais bonito ocorreu aos 34 minutos. Bellingham passou por toda a defesa napolitana e, com categoria, marcou o segundo gol espanhol.

Se o primeiro tempo foi disputado em alta velocidade, o início da etapa final foi impressionante o ritmo do Napoli, que pressionou o Real. Aos 9 minutos, o empate veio em pênalti cobrado por Zielinski.

A partir daí, o Napoli passou a atuar só no campo de ataque e teve pelo menos três grandes chances de virar o placar. Mas o Real é um time acostumado a sofrer e, com o tempo, soube reequilibrar o jogo.

Aos 28 minutos, Bellingham perdeu grande chance de cabeça, após finalização de Vinicius Junior defendida parcialmente por Meret

O Napoli diminuiu a intensidade no ataque e o Real contou com a sorte para chegar ao terceiro gol, aos 33 minutos. Valverde mandou uma bomba de fora da área, ela desviou na zaga, bateu no travessão, em Meret e entrou. O árbitro deu gol contra do goleiro.

Daí até o final, o Napoli, mesmo sem forças, tentou o empate até o último segundo. Ostigard quase fez o terceiro, mas Kepa defendeu.

Outros jogos

Internazionale de Milão e Real Sociedad venceram na rodada e lideram a chave com quatro pontos. Os italianos bateram o Benfica, em casa, por 1 a 0, gol de Thuram, aos 17 minutos da etapa final. Os portugueses ainda não pontuaram.

Já os espanhóis superaram o Salzburg por 2 a 0, com gols no primeiro tempo. Oyarzabal marcou aos sete e Mendez aos 27. Os austríacos permanecem com três pontos.

O Manchester United aumentou sua coleção de frustrações nesta terça-feira, ao perder por 3 a 2 para o Galatasaray, no Old Trafford. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, teve a equipe inglesa duas vezes em vantagem no placar, mas o time turco, que chegou a desperdiçar um pênalti, não só igualou o marcador como buscou a virada, aproveitando a expulsão de Casemiro no lance da penalidade. O único ponto positivo para o United foi atuação da joia dinamarquesa Hojlund, autor dos dois gols.

No outro jogo da chave, o Bayern de Munique quase foi surpreendido e sofreu para bater o Copenhague no Estádio Parken, na Dinamarca. O time da casa deu trabalho e abriu o placar com Lerager, aos dez minutos do segundo tempo, mas os bávaros empataram com um belo gol de Musiala, aos 21, e viraram perto do fim, com Mathys Tel, aos 37. Assim, o Bayern manteve os 100% de aproveitamento dentro do Grupo A e mostrou que deve ter vida tranquila para se classificar.