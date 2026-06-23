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Seleção Brasileira

Raphinha se pronuncia pela primeira vez após lesão

Atacante do Barcelona e da seleção brasileira, fez um post nesta terça-feira (23) e afirmou que fará de tudo para "se recuperar e voltar o mais rápido possível"

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 15:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2026 às 15:53
Raphinha se pronuncia pela primeira vez após lesão
Raphinha se pronuncia pela primeira vez após lesão Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

O atacante do Barcelona e da seleção brasileira, Raphinha, fez um post nesta terça-feira (23) e afirmou que fará de tudo para "se recuperar e voltar o mais rápido possível". O jogador se machucou na partida contra o Haiti. O atacante sentiu a coxa durante o 1º tempo na última sexta e teve que ser substituído por Rayan. Exames constataram uma lesão muscular e a CBF o manteve no grupo na tentativa de recuperá-lo para o mata-mata.


Raphinha começou a Copa sendo muito criticado. Após o jogo contra o Marrocos, muitos torcedores foram às redes sociais criticar o atacante, falando que ele deveria ser mais participativo e cobrou desempenho do atacante. "Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", postou Raphinha, no Instagram.


Jogador se declarou para a seleção brasileira. Em seu post, o jogador colocou fotos do seu começo de trajetória com a amarelinha e disse amar vestir a camisa da seleção. Além disso, ele fala em honrar a camisa. "Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", escreveu o jogador.


CBF não divulgou prazo de retorno para o atleta. Após o diagnóstico, a comissão técnica colocou Raphinha em tratamento intensivo. Segundo apuração do UOL, ele teve uma recaída na lesão e, por isso, a confederação não estipula uma data para o atacante voltar a jogar. 

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