PSG ofereceu quantia milionária para tirar Endrick do Palmeiras, diz jornal

Endrick estreou recentemente nos profissionais e vem agradando aos torcedores do Palmeiras Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Recém-promovido aos profissionais do Palmeiras, o atacante Endrick desperta o interesse do mercado europeu e já teria uma oferta milionária. De acordo com o jornal Sport, da Espanha, o Paris Saint-Germain ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) pelo jovem jogador de 16 anos, recém-promovido ao elenco principal pelo técnico Abel Ferreira. O time brasileiro prontamente recusou a oferta pela joia da casa

"(O PSG) O considera um jogador prioritário em seu projeto esportivo para os próximos anos e já bateu na porta do Palmeiras", informou a publicação. Pelo lado do clube brasileiro, não houve qualquer manifestação pública para a reportagem.

O clube parisiense não seria o único interessado em Endrick na Europa . De acordo com o site catalão, ao menos seis equipes monitoram a situação do atacante: PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Arsenal. O jovem assinou seu primeiro contrato profissional, válido até junho de 2025 e com multa rescisória estipulada em R$ 311,4 milhões, em julho deste ano. Portanto, a oferta do clube francês corresponde a um terço do que o Palmeiras estipulou como multa contratual. Endrick já disse que vai jogar pelo Palmeiras antes de pensar em uma transferência.

"Artero Henrique, responsável pela área de captação de jovens talentos dentro da gestão desportiva da Qatar Stars League (QSL), fez uma proposta formal para Endrick: 20 milhões de euros O Palmeiras não estaria em condições de aceitar tal oferta, mas o PSG já é o primeiro a se mexer", completou o Sport.

A reportagem relembrou ainda que dirigentes do Barcelona se reuniram com os empresários de Endrick há cerca de um mês, o que teria motivado o PSG a fazer uma proposta pela "cria" palmeirense. O clube espanhol considera que o jovem brasileiro é um jogador com potencial para se tornar, a médio prazo, um nome importante no cenário internacional.

A princípio, o PSG gostaria de contar com Endrick somente em 2024, quando o jogador completa 18 anos e como determina a lei. O clube parisiense pretende mudar o modelo de contratações, deixando de pagar fortunas por grandes jogadores, como Neymar e Mbappé, para investir em jovens com potencial de evolução.