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Cuidados com o Rei do Futebol

Pelé continua apresentando melhora em seu estado clínico, diz boletim médico

O Hospital Albert Einstein divulgou nesta segunda-feira (12) mais um boletim médico atualizando a situação de Pelé, 82, internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo.

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 13:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 13:03
 Conforme o boletim médico divulgado pelo  Hospital Albert Einstein na manhã desta segunda-feira (12), Pelé está apresentando melhores no tratamento. Internado desdo o dia 29 de novembro, o ex-jogador de 82 anos segue em evolução gradual.
"Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.
Pelé, Rei do Futebol
Pelé recebe cuidados paleativos em São Paulo Crédito: Divulgação
Segundo eles, Pelé foi admitido no hospital "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021". O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.
O ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos e as filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs. "Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53, à TV Globo. "Ele está doente, está velhinho, e está internado por causa de uma infecção no pulmão. Quando ele melhorar, vai para casa de novo", acrescentou Kely Cristina, 54.
Kely chegou ao Brasil nesta segunda-feira (12) e foi visitar o pai. Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou uma foto segurando a mão do ex-jogador, e em outro registro, mostrou que estava trabalhando do quarto do hospital. "Gratidão por café e por trabalho remoto", escreveu na legenda do Story.

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