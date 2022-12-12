Pelé continua apresentando melhora em seu estado clínico, diz boletim médico

Conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na manhã desta segunda-feira (12), Pelé está apresentando melhores no tratamento. Internado desdo o dia 29 de novembro, o ex-jogador de 82 anos segue em evolução gradual.

"Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Pelé recebe cuidados paleativos em São Paulo Crédito: Divulgação

Segundo eles, Pelé foi admitido no hospital "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021". O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

O ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos e as filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs. "Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53, à TV Globo. "Ele está doente, está velhinho, e está internado por causa de uma infecção no pulmão. Quando ele melhorar, vai para casa de novo", acrescentou Kely Cristina, 54.