Pedro sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores em Lima

Atacante, que já se recuperava de uma fratura no braço, teve uma lesão muscular confirmada nesta quarta (19) e não terá condições de enfrentar o Palmeiras no dia 29

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:24 - Atualizado há uma hora

Pedro já estava com uma fratura no braço e agora sofreu uma lesão muscular Crédito: Maga Jr/Agência F8/Folhapress

A quarta-feira (19) começou com uma péssima notícia para os flamenguistas. O atacante Pedro, que se recupera de uma fratura no braço sofrida contra o Racing, no Maracanã, sofreu uma lesão muscular grave e está fora da final da Libertadores da América, no próximo dia 29, em Lima, no Peru, diante do Palmeiras. O jornalista Venê Casagrande postou que o jogador foi a uma clínica realizar exames de imagens e o GE confirmou a detecção da lesão muscular.

A ressonância magnética apontou uma lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico rubro-negro. Existe, inclusive, a possibilidade de o atacante ficar fora do restante da temporada, visto a gravidade da lesão. São grandes as chances dele retornar apenas em 2026.

Vale destacar que o Flamengo já não contará com o equatoriano Gonzalo Plata na grande decisão, visto que ele cumprirá suspensão por te sido expulso diante do Racing, na partida de volta.

Em nota, o Flamengo informou que o atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira (18) e precisou deixar a atividade. Nesta quarta-feira (19), realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna.

