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Alviverde Imponente

Palmeiras derrota o Vasco pelo Brasileirão e aumenta crise no rival

O time alviverde pecou pela ineficácia ofensiva, mas fez o suficiente para derrotar uma equipe limitada e que dificilmente escapará da luta contra o rebaixamento no torneio nacional
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2024 às 00:17

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 00:17

Piquerez abriu o caminho para a vitória do Palmeiras sobre o Vasco
Piquerez abriu o caminho para a vitória do Palmeiras sobre o Vasco Crédito: CESAR GRECO/Palmeiras
O Palmeiras cumpriu com o dever de casa nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, e derrotou o Vasco por 2 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação de Estêvão e gols de Piquerez e Rony, o time alviverde pecou pela ineficácia ofensiva, mas fez o suficiente para derrotar uma equipe limitada e que dificilmente escapará da luta contra o rebaixamento no torneio nacional.
O Palmeiras se mostrou mais voluntarioso em campo, uma das características que o time havia perdido nos últimos meses. Essa capacidade permitiu aos jogadores tomarem melhores decisões na escolha de jogadas e passes e favoreceu o trabalho dos atletas mais habilidosos e com capacidade de criação, como Raphael Veiga e Estêvão. O jovem de 17 anos brilhou com assistências e finalizações, enquanto o meia fez uma de suas melhores partidas na temporada.
A fragilidade do Vasco permitiu que o Palmeiras fizesse uma partida tranquila, deixando a sensação de que poderia facilmente ter aplicado uma goleada. O time alviverde está promovendo uma transformação silenciosa em seu elenco. Somente nesta janela já saíram três atletas: Endrick, Luan e Luís Guilherme. Felipe Anderson e Giay estão acertados e podem chegar atacantes, meia e zagueiros. Ainda não há como dizer que Abel Ferreira encontrou soluções efetivas dada falta de parâmetro ao enfrentar um time fraco.
O Palmeiras começou melhor no jogo, criando as melhores oportunidades. Veiga arriscou finalizações e se apresentou como o líder do time em campo. Léo Jardim, em compensação, se tornou o principal nome cruz-maltino ao longo da etapa inicial. O Vasco também teve algumas chances e tentou pegar Weverton de surpresa
O domínio do Palmeiras se converteu em gol aos 26 minutos. O garoto Estêvão tramou bela jogada pelo lado direito, invadiu a área e tocou para trás. O lateral canhoto Piquerez bateu de primeira, com a destra, e abriu o placar para os donos da casa. Com o placar adverso, o Vasco se viu obrigado a partir para a ofensiva, mas a debilidade técnica cruzmaltina facilitou o trabalho da defesa do Palmeiras.
O primeiro tempo mostrou um time alviverde muito mais ambicioso que aquele que esteve em campo ao longo da temporada. Há de se ponderar o nível do adversário, muito inferior em relação aos verdadeiros candidatos ao título nacional. Foram 22 finalizações do Palmeiras, mas só uma bola entrou, o que revela um problema de eficácia do ataque.
O segundo tempo repetiu o cenário do fim do primeiro tempo, com o Vasco mais presente do ataque e o Palmeiras atento a deslizes dos visitantes. Foi assim que o time alviverde ampliou o marcador. Sforza cochilou, Estêvão roubou a bola e cruzou para Rony balançar a rede, aos 11 minutos.
O Vasco permaneceu na mesma toada e passou a insistir nas bolas aéreas. A estratégia teria surtido efeito se Vegetti não tivesse empurrado Murilo antes de marcar o que seria o primeiro gol vascaíno. O lance foi revisado pela arbitragem após sugestão do VAR e anulado.
Abel optou por improvisar na reta final do jogo. O português tirou de campo os dois pontas, Lázaro e Estêvão, e colocou os laterais Caio Paulista e Mayke, que já atuaram nessa função em outras oportunidades. Logo depois, Zé Rafael marcou um belo gol, mas novamente o VAR entrou em ação e invalidou o terceiro tento do Palmeiras.

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