Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais do ES, Rio, SP e MG

CAMPEONATO CAPIXABA - 4ª RODADA
- Serra x Rio Branco
Quando: sexta-feira (3), às 20h
Local: Robertão, Serra
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Vilavelhense x Atlético Itapemirim
Quando: sábado (4), às 16h
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Nova Venécia x Real Noroeste
Quando: domingo (5)
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Transmissão: TVE Espírito Santo
CAMPEONATO CARIOCA - 7ª RODADA
- Boavista x Botafogo
Quando: domingo (5), às 16h
Local: Mané Garrincha, Brasília
Transmissão: BandTV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
- Fluminense x Audax Rio
Quando: domingo (5), às 18h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: BandTV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)
CAMPEONATO PAULISTA - 6ª RODADA
- Palmeiras x Santos
Quando: sábado (4), às 18h30
Local: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)
- Santo André x São Paulo
Quando: domingo (5), às 16h
Local: Brunão, Santo André
Transmissão: Record TV (canal aberto), Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)
- Corinthians x Botafogo-SP
Quando: domingo (5), às 18h30
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming)
CAMPEONATO MINEIRO - 3ª RODADA
- América-MG x Cruzeiro
Quando: sábado (4), às 16h30
Local: Mané Garrincha, Brasília
Transmissão: Globo Minas e Premiere (pay-per-view)
- Ipatinga x Atlético-MG
Quando: sábado (4), às 19h
Local: Ipatingão, Ipatinga
Transmissão: Premiere (pay-per-view)