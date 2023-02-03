Programação do fim de semana

Onde assistir aos jogos dos campeonatos estaduais do ES, Rio, SP e MG

Confira datas, horários, locais e transmissões das principais partidas de sexta-feira (3) a domingo (5)
Redação de A Gazeta

03 fev 2023 às 17:00

Clubes entram em campo neste fim de semana em busca de pontos em seus respectivos estaduais

CAMPEONATO CAPIXABA - 4ª RODADA

  • Serra x Rio Branco
    Quando:     sexta-feira (3), às 20h
    Local: Robertão, Serra
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Vilavelhense x Atlético Itapemirim
    Quando: sábado (4), às 16h
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Nova Venécia x Real Noroeste
    Quando: domingo (5)
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Transmissão: TVE Espírito Santo

CAMPEONATO CARIOCA - 7ª RODADA

  • Boavista x Botafogo
    Quando:     domingo (5), às 16h
    Local: Mané Garrincha, Brasília
    Transmissão: BandTV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

  • Fluminense x Audax Rio
    Quando: domingo (5), às 18h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: BandTV (canal aberto) e BandSports (canal fechado)

CAMPEONATO PAULISTA - 6ª RODADA

  • Palmeiras x Santos
    Quando:     sábado (4), às 18h30
    Local: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)

  • Santo André x São Paulo
    Quando: domingo (5), às 16h
    Local: Brunão, Santo André
    Transmissão: Record TV (canal aberto), Paulistão Play (streaming) e Premiere (pay-per-view)

  • Corinthians x Botafogo-SP
    Quando: domingo (5), às 18h30
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming)

CAMPEONATO MINEIRO - 3ª RODADA

  • América-MG x Cruzeiro
    Quando:     sábado (4), às 16h30
    Local: Mané Garrincha, Brasília
    Transmissão: Globo Minas e Premiere (pay-per-view)

  • Ipatinga x Atlético-MG
    Quando: sábado (4), às 19h
    Local: Ipatingão, Ipatinga
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

