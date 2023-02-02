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Problemão

Mbappé sofre lesão, desfalca PSG por três semanas e não enfrenta o Bayern

Atacante francês sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído na vitória do Paris sobre o Montpellier por 3 a 1 na última quarta-feira (1)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2023 às 14:24

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 14:24

O jogador Kylian Mbappé, da França, recebe o prêmio Chuteira de Ouro
PSG confirmou lesão de Mbappé nesta quinta-feira (2) e jogador será desfalque importante para Galtier Crédito: MARTIN MEISSNER/AP
O Paris Saint-Germain comunicou nesta quinta-feira que Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda que o deixará fora de combate por aproximadamente três semanas. Com isso, ele não deve estar à disposição do técnico Christophe Galtier para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.
A partida pelo torneio europeu está marcada para daqui a menos de duas semanas, no dia 14 de fevereiro, terça-feira, no Parque dos Príncipes. Antes, o PSG tem partidas contra Tolouse e Mônaco, em compromissos do Campeonato Francês, e Olympique de Marselha, nas oitavas de final da Copa da França.
Mbappé teve um péssimo dia em campo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier na quarta-feira. Nos primeiros minutos de jogo, ele viu o goleiro Lecomte defender sua cobrança de pênalti e o árbitro mandar voltar, pois o adversário se adiantou. Na segunda tentativa, contudo, foi vencido de novo por Lecomte, além de ter mandado para fora no rebote.
Pouco depois, perto dos 20 minutos do primeiro tempo, o astro francês teve novo motivo para se lamentar. Sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Ekitiké. O PSG conseguiu a vitória graças a gols marcados por Fabián Ruiz, Messi e Zaire Emery. O único gol do Montpellier foi marcado por Nordin. O duelo não contou com a presença de Neymar, que foi vetado pelo departamento médico por estar com fadiga muscular.

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