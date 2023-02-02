Mbappé sofre lesão, desfalca PSG por três semanas e não enfrenta o Bayern

PSG confirmou lesão de Mbappé nesta quinta-feira (2) e jogador será desfalque importante para Galtier Crédito: MARTIN MEISSNER/AP

O Paris Saint-Germain comunicou nesta quinta-feira que Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda que o deixará fora de combate por aproximadamente três semanas. Com isso, ele não deve estar à disposição do técnico Christophe Galtier para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique.

A partida pelo torneio europeu está marcada para daqui a menos de duas semanas, no dia 14 de fevereiro, terça-feira, no Parque dos Príncipes. Antes, o PSG tem partidas contra Tolouse e Mônaco, em compromissos do Campeonato Francês, e Olympique de Marselha, nas oitavas de final da Copa da França.

Mbappé teve um péssimo dia em campo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier na quarta-feira. Nos primeiros minutos de jogo, ele viu o goleiro Lecomte defender sua cobrança de pênalti e o árbitro mandar voltar, pois o adversário se adiantou. Na segunda tentativa, contudo, foi vencido de novo por Lecomte, além de ter mandado para fora no rebote.