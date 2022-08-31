Neymar faz gol pelo décimo jogo seguido e ajuda PSG a bater o Toulouse

Trio de ataque do PSG vem se encaixando melhor no começo de temporada Crédito: Instagram/Divulgação

Neymar marcou mais uma vez e ajudou o Paris Saint-Germain a vencer ao Tolouse por 3 a 0 nesta quarta-feira, em jogo que fechou a quinta rodada do Campeonato Francês. Além do gol do brasileiro, o time parisiense contou com bolas colocadas na rede por Kylian Mbappé e Bernart. Messi passou em branco, mas contribuiu com assistências para os outros dois astros da equipe

Com o gol desta quarta, Neymar balançou a rede pelo décimo jogo seguido, considerando participações em compromissos por clube e seleção. Além disso, deu assistência ou marcou gols nas últimas 16 partidas. Na atual temporada, tem nove gols e seis assistências em seis jogos pelo time francês.

Embora tenha sido melhor desde o início, o PSG teve algum trabalho na defesa, não à toa Donnarumma precisou fazer boas defesas durante os primeiros minutos. De qualquer forma, a qualidade do elenco parisiense fez a diferença. O zero saiu do placar graças a uma linda troca de passes envolvendo as três estrelas do time. Mbappé tocou de letra para Messi, que enfiou em direção à grande área, onde Neymar se apresentou para colocar com calma a bola dentro do gol, aos 38.

Logo no início do segundo tempo, Messi contribuiu com mais uma assistência. Dessa vez, o craque argentino invadiu a área pela esquerda, se livrou da marcação de Desler e tocou para Mbappé, que balançou a rede. Depois disso, o PSG criou muitas oportunidades, mas falou pontaria.