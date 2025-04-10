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Neymar deve voltar ao Santos no jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Atacante participou de jogo-treino contra o Água Santa por 30 minutos, se sentiu bem e pode ser relacionado para o duelo de domingo (13), no Maracanã

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 18:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2025 às 18:46
Neymar do Santos durante aquecimento para a partida entre Corinthians x Santos
Neymar do Santos durante aquecimento para a partida  Crédito: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
O torcedor do Santos está muito perto de voltar a ver o ídolo Neymar em ação. O camisa 10 participou de 30 minutos do jogo-treino com o Água Santa nesta quinta-feira (10) no CT Rei Pelé e deve reforçar a equipe na visita ao Fluminense, domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.
Neymar não atuava desde o dia 2 de março, quando o Santos fez 2 a 0 no Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Na ocasião, deixou o gramado com um incômodo na coxa esquerda, que mais tarde acabou se confirmando uma lesão mais séria que o afastou por 40 dias das partidas oficiais - ficou somente na torcida pelos companheiros na semifinal com o Corinthians, por exemplo, ao não sair da reserva na Neo Química Arena.
"É muito importante voltar a fazer esse jogo amistoso, porque é o que acontece nos jogos. Estou feliz por ter me sentido bem. Agora é só continuar evoluindo para voltar ao meu 100%", afirmou o camisa 10, admitindo que ainda não terá condições de atuar o jogo inteiro contra o Fluminense - pode começar na reserva.
Diante do Água Santos, com três etapas de 30 minutos, Neymar entrou somente no segundo tempo, em escalação que tinha João Paulo; Leo Godoy (João Basso), Luisão, Luan Peres e Kevyson; Tomás Rincón, Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Neymar Jr; Gabriel Veron, Barreal e Deivid Washington.
E mais uma vez o astro foi escalado por Pedro Caixinha na função de armador, como deve ocorrer no Brasileirão. O Santos ganhou do time de Diadema por 3 a 2, com dois gols de Guilherme, da primeira escalação, e Deivid Washington, que estava na equipe do camisa 10 e concretizou um sonho de infância. Daniel Bahia e Rodrigo Carioca descontaram.
Se Neymar foi a novidade, Caixinha teve o desfalque de dois titulares na atividade. O meia venezuelano Soteldo e o zagueiro Zé Ivaldo  não participaram do jogo-treino para acelerarem fortalecimento físico para ficarem à disposição diante do Fluminense.

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