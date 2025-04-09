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Definidos

3ª fase da Copa do Brasil: veja como ficaram os confrontos

Atual campeão, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo-PB. Vasco encara o Operário-MT, Fluminense pega a Aparecidense-GO, e Botafogo duela contra o Capital-DF. Confira todos os confrontos

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2025 às 15:34
Sorteio dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil
Sorteio dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil Crédito: Staff Images / CBF
 As 32 equipes que seguem na disputa da Copa do Brasil conheceram seus adversários na 3ª fase da competição. Na tarde desta quarta-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.  
As equipes foram divididas em dois potes, de acordo com suas posições no Ranking Nacional de Clubes. Os melhores rankeados foram colocados no Pote A e os demais ficaram no Pote B.
  • Duelos da 3ª Fase da Copa do Brasil 

  • Vasco x Operário-PR 
  • Fluminense x Aparecidense-GO 
  • Bahia x Paysandu 
  • Botafogo x Capital-DF 
  • Internacional x Maracanã-CE 
  • Fortaleza x Retrô 
  • Athletico-PR x Brusque-SC 
  • Palmeiras x Ceará 
  • Atlético-MG x Maringá 
  • Flamengo x Botafogo-PB 
  • São Paulo x Náutico
  • Cruzeiro x Vila Nova-GO 
  • Santos x CRB 
  • Corinthians x Novorizontino 
  • Bragantino x Criciúma 
  • Grêmio x CSA
Vasco, Aparecidense-GO, Bahia, Capital-DF, Maracanã-CE, Fortaleza, Athletico-PR, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Náutico, Vila Nova-GO, CRB, Corinthians, Bragantino e Grêmio vão decidir o confronto em casa.
As datas-base para os duelos também já foram definidas. Os jogos de ida acontecem no dia 30 de abril, e os jogos de volta estão previstos para 21 de maio.

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