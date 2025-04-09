3ª fase da Copa do Brasil: veja como ficaram os confrontos

As 32 equipes que seguem na disputa da Copa do Brasil conheceram seus adversários na 3ª fase da competição. Na tarde desta quarta-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
As equipes foram divididas em dois potes, de acordo com suas posições no Ranking Nacional de Clubes. Os melhores rankeados foram colocados no Pote A e os demais ficaram no Pote B.
- Duelos da 3ª Fase da Copa do Brasil
- Vasco x Operário-PR
- Fluminense x Aparecidense-GO
- Bahia x Paysandu
- Botafogo x Capital-DF
- Internacional x Maracanã-CE
- Fortaleza x Retrô
- Athletico-PR x Brusque-SC
- Palmeiras x Ceará
- Atlético-MG x Maringá
- Flamengo x Botafogo-PB
- São Paulo x Náutico
- Cruzeiro x Vila Nova-GO
- Santos x CRB
- Corinthians x Novorizontino
- Bragantino x Criciúma
- Grêmio x CSA
Vasco, Aparecidense-GO, Bahia, Capital-DF, Maracanã-CE, Fortaleza, Athletico-PR, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Náutico, Vila Nova-GO, CRB, Corinthians, Bragantino e Grêmio vão decidir o confronto em casa.
As datas-base para os duelos também já foram definidas. Os jogos de ida acontecem no dia 30 de abril, e os jogos de volta estão previstos para 21 de maio.