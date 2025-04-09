3ª fase da Copa do Brasil: veja como ficaram os confrontos

Sorteio dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil Crédito: Staff Images / CBF

As 32 equipes que seguem na disputa da Copa do Brasil conheceram seus adversários na 3ª fase da competição. Na tarde desta quarta-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As equipes foram divididas em dois potes, de acordo com suas posições no Ranking Nacional de Clubes. Os melhores rankeados foram colocados no Pote A e os demais ficaram no Pote B.

Duelos da 3ª Fase da Copa do Brasil





Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense-GO

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô

Athletico-PR x Brusque-SC

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova-GO

Santos x CRB

Corinthians x Novorizontino

Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA

Vasco, Aparecidense-GO, Bahia, Capital-DF, Maracanã-CE, Fortaleza, Athletico-PR, Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Náutico, Vila Nova-GO, CRB, Corinthians, Bragantino e Grêmio vão decidir o confronto em casa.