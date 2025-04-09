Vegetti decide e Vasco vence o Puerto Cabello pela Sul-Americana

Vegetti marcou o gol do Vasco sobre o Puerto Cabello Crédito: Conmebol/Divulgação

Após cinco temporada, São januário voltou a abrir seus portões para uma competição internacional. E esse reencontro não foi com o futebol que o torcedor gostaria de ver, mas foi com uma vitória. O Cruz-Maltino derrotou o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0, com gol de Vegetti, sempre ele, na noite desta terça-feira (8).

Com o resultado, o Gigante da Colina chega a 4 pontos e assume, ao menos provisoriamente, a primeira colocação do Grupo G da competição. Lanús (ARG) e Melgar (PER), ambos com um ponto conquistado, ainda vão se enfrentar pela segunda rodada.

O Jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado desde o início e apenas depois dos 30 minutos, o Vasco conseguiu dominar as ações Tanto que foi abrir o placar apenas nos acréscimos da primeira etapa. Aos 46 minutos, Garré cruzou e Vegetti, mesmo longe do gol, ganhou do marcador no alto e cabeceou firme para vencer o goleiro adversário.