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Vegetti decide e Vasco vence o Puerto Cabello pela Sul-Americana

Gigante da Colina conquista sua primeira vitória na competição, mas Fábio Carille é vaiado pela torcida após a partida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2025 às 23:40

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 23:40

Vegetti marcou o gol do Vasco sobre o Puerto Cabello
Vegetti marcou o gol do Vasco sobre o Puerto Cabello Crédito: Conmebol/Divulgação
Após cinco temporada, São januário voltou a abrir seus portões para uma competição internacional. E esse reencontro não foi com o futebol que o torcedor gostaria de ver, mas foi com uma vitória. O Cruz-Maltino derrotou o Puerto Cabello (VEN) por 1 a 0, com gol de Vegetti, sempre ele, na noite desta terça-feira (8). 
Com o resultado, o Gigante da Colina chega a 4 pontos e assume, ao menos provisoriamente, a primeira colocação do Grupo G da competição. Lanús (ARG) e Melgar (PER), ambos com um ponto conquistado, ainda vão se enfrentar pela segunda rodada. 

O Jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado desde o início e apenas depois dos 30 minutos, o Vasco conseguiu dominar as ações Tanto que foi abrir o placar apenas nos acréscimos da primeira etapa. Aos 46 minutos, Garré cruzou e Vegetti, mesmo longe do gol, ganhou do marcador no alto e cabeceou firme para vencer o goleiro adversário.
Na volta do intervalo, o Vasco fez de tudo para ampliar, principalmente em chances de Philippe Coutinho. A melhor delas veio aos 24, quando o camisa 11 apareceu na pequena área para completar um cruzamento, mas o goleiro Luis Romero fez um verdadeiro milagre. No final, Fábio Carille recuou a equipe e assegurou os três pontos. O que não impediu o treinador de sair vaiado pela torcida.

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