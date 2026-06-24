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Imprevisto

Mau tempo atrasa viagem, e jogadores do Brasil ficam presos em avião

Avião da delegação levou mais de duas horas e meia para receber autorização de decolagem

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 21:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2026 às 21:39
Último treino da Seleção Brasileira antes do duelo contra a Escócia pela Copa do Mundo 2026
Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira enfrentou um contratempo climático nesta terça-feira (23) durante a viagem de Nova Jersey a Miami, onde encara a Escócia nesta quarta (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Por conta do mau tempo, o avião da delegação levou mais de duas horas e meia para receber autorização de decolagem.


Jogadores e comissão técnica permaneceram durante todo esse período a bordo da aeronave. O voo, previsto para 15h10 (de Brasília), só decolou às 17h45. A chegada em Fort Lauderdale, inicialmente estimada para as 18h, passou a ser prevista apenas para 20h45.


Com isso, também houve alteração no horário da entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti e de Matheus Cunha. A conversa com a imprensa, marcada para 20h15 no Hard Rock Stadium, foi remarcada pela Fifa para 21h30.


A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no entanto, solicitou à entidade o cancelamento da coletiva. O pedido ainda está sob análise.


Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Antes de viajar para Miami, a seleção brasileira treinou pela manhã no centro de treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, onde a equipe está baseada durante a Copa do Mundo.

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