Marrocos sofre com Haiti, vira o jogo e garante segundo lugar no grupo do Brasil

O Haiti entrou em campo nesta quarta-feira (24) já sem chances de classificação para a próxima fase da Copa do Mundo 2026, mas não se intimidou pelo ímpeto do Marrocos, que buscava fazer saldo de gols para brigar pelo primeiro lugar do Grupo C da Copa.









Os haitianos marcaram dois golaços para assumir a frente do placar, e os marroquinos buscaram o empate duas vezes ainda no primeiro tempo, virando com Rahimi na etapa final e concluindo a vitória com Yassine. A vitória por 4 a 2 confirmou os africanos no mata-mata com o segundo lugar.





Em busca da liderança do grupo, o Marrocos precisava vencer por mais de três gols de diferença em caso de vitória do Brasil sobre a Escócia, no confronto que acontecia simultaneamente no estádio Hard Rock, em Miami.





Por isso, o time treinado por Mohamed Ouahbi começou tomando a iniciativa e ditando o ritmo no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, buscando espaços na fechada defesa dos caribenhos.





Um minuto depois de a seleção brasileira abrir o placar com Vini Jr., porém, os haitianos repetiram o feito de Miami em bela jogada do lateral-direito Jean-Kévin Duverne, que cruzou rasteiro para Joseph tirar do goleiro e finalizar de letra, aos 9min, mostrando que o caminho dos marroquinos não seria tão fácil quanto se esperava. A Fifa registrou o gol como contra do goleiro Bono.





Na sequência, Marrocos perdeu a chance de empatar com chute para fora de Saibari, autor dos dois gols anteriores da seleção, no empate contra o Brasil, na estreia, e na vitória por 1 a 0 sobre a Escócia. O meia ofensivo recebeu livre em frente ao gol e finalizou por cima do gol.





Se não foi bem na partida contra a seleção brasileira, o goleiro haitiano Placide impediu o empate aos 29min, defendendo tentativas de Hakimi e rebote de El Kaabi.





Veio dos pés, ou das pernas, de Hakimi o primeiro gol do Marrocos, aos 38min. Considerado um dos melhores de sua posição no mundo, o lateral-direito do PSG enfrenta um julgamento por estupro na França. Placide chegou a tocar na bola antes do marroquino superar a zaga para empurrar para a rede.





Com confiança e jogando de igual para igual, os caribenhos continuaram ocupando o campo de ataque até que Wilson Isidor, atacante do Sunderland, recolocou o Haiti à frente do placar, com chutaço de fora da área que estufou o ângulo direito de Bono.





Confira as estatísticas de Marrocos x Haiti O primeiro tempo ainda teve mais um gol, aos 45min, em novo empate do Marrocos. Dessa vez, Saibari aproveitou a chance em lance semelhante ao primeiro que ele desperdiçou.





Na etapa final, Placide fez mais uma grande defesa no segundo tempo em chute de El Khannouss. Mas, aos 32min, a virada marroquina aconteceu com chute de Rahimi, que entrou no lugar de Saibari poucos minutos antes.





Ainda deu tempo para um quarto gol do Marrocos, com Yassine, de 20 anos, que também saiu do banco.

Com os dois gols marcados nesta quinta, o Haiti dobrou a quantidade de vezes que balançou as redes em Copas em sua segunda participação. Neste Mundial, havia passado em branco contra Brasil e Escócia. Na primeira vez que jogou o torneio, em 1974, anotou nas derrotas contra a Itália e contra a Argentina.