Marrocos arranca empate no fim, vence Holanda nos pênaltis e vai às oitavas

A Holanda teve a posse de bola, mas o Marrocos é quem sabia o que fazer com a bola. Com 51% de posse, a Laranja Mecânica parou na marcação marroquina, abusou de ligações diretas e assistiu o rival criar as boas chances. Aos 15, a única chegada holandesa foi quando Summerville recebeu de Gravenberch na área, demorou para chutar e foi travado em lance anulado por impedimento.





A partir daí, Marrocos controlou o jogo e empilhou chances. Aos 19, na primeira finalização do jogo, El Aynaoui cabeceou firme após escanteio cobrado de Hakimi pela direita e Verbruggen operou um milagre à queima-roupa. No minuto seguinte, Saibari fez o pivô e Hakimi soltou uma bomba da entrada da área, obrigando o goleiro holandês a voar para espalmar.





A Holanda foi pressionada no segundo tempo e assistiu ao Marrocos empilhar chances, incluindo uma bomba de Hakimi no travessão e milagres do goleiro Verbruggen. No entanto, na base do "quem não faz, toma", os europeus acharam um gol em contra-ataque aos 27 minutos, quando Summerville serviu Gakpo, que bateu rasteiro por entre as pernas de Bono dentro da área.





O baque desestabilizou os marroquinos por alguns minutos, e a Holanda quase ampliou aos 38 em descida rápida de Dumfries que a zaga cortou. No entanto, a seleção africana não se entregou, partiu para o tudo ou nada e empilhou atacantes na área adversária em busca de uma resposta. A recompensa veio nos acréscimos, aos 45 minutos, garantindo uma sobrevida dramática. Talbi levantou da meia esquerda e Diop apareceu completamente livre no meio da zaga holandesa para cabecear forte, empatar o jogo e levar a decisão para a prorrogação.



