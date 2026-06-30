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Copa do Mundo

Marrocos arranca empate no fim, vence Holanda nos pênaltis e vai às oitavas

Issa Diop e Bono foram personagens centrais da classificação marroquina

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 01:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2026 às 01:36
Holanda x Marrocos
Real Associação Neerlandesa de Futebol

Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Marrocos venceu a Holanda por 3 a 2 nos pênaltis, na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Monterrey (MEX), e eliminou a Laranja Mecânica para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.


A Holanda teve a posse de bola, mas o Marrocos é quem sabia o que fazer com a bola. Com 51% de posse, a Laranja Mecânica parou na marcação marroquina, abusou de ligações diretas e assistiu o rival criar as boas chances. Aos 15, a única chegada holandesa foi quando Summerville recebeu de Gravenberch na área, demorou para chutar e foi travado em lance anulado por impedimento.


A partir daí, Marrocos controlou o jogo e empilhou chances. Aos 19, na primeira finalização do jogo, El Aynaoui cabeceou firme após escanteio cobrado de Hakimi pela direita e Verbruggen operou um milagre à queima-roupa. No minuto seguinte, Saibari fez o pivô e Hakimi soltou uma bomba da entrada da área, obrigando o goleiro holandês a voar para espalmar.


A Holanda foi pressionada no segundo tempo e assistiu ao Marrocos empilhar chances, incluindo uma bomba de Hakimi no travessão e milagres do goleiro Verbruggen. No entanto, na base do "quem não faz, toma", os europeus acharam um gol em contra-ataque aos 27 minutos, quando Summerville serviu Gakpo, que bateu rasteiro por entre as pernas de Bono dentro da área.


O baque desestabilizou os marroquinos por alguns minutos, e a Holanda quase ampliou aos 38 em descida rápida de Dumfries que a zaga cortou. No entanto, a seleção africana não se entregou, partiu para o tudo ou nada e empilhou atacantes na área adversária em busca de uma resposta. A recompensa veio nos acréscimos, aos 45 minutos, garantindo uma sobrevida dramática. Talbi levantou da meia esquerda e Diop apareceu completamente livre no meio da zaga holandesa para cabecear forte, empatar o jogo e levar a decisão para a prorrogação.


Na prorrogação, o placar se manteve inalterado e a partida se encaminhou para os pênaltis.  Abrindo as cobranças, a Holanda largou na frente quando Koopmeiners converteu, e El Aynaoui perdeu. Na sequência, Justin Kluivert desperdiçou e Rahimi deixou tudo igual novamente. Nas terceiras cobranças, ambas seleções converteram, com Weghorst e Talbi cobrando. Timber cobrou o quarto para a Holanda e perdeu, assim como Hakimi, responsável pela quarta cobrança marroquina. Nos pênaltis decisivos, Summerville viu Bono defender sua cobrança e Saibari balançar as redes, colocando Marrocos na próxima fase.


A seleção marroquina vai ter o Canadá como adversário na próxima fase, em partida marcada para o dia 4 de julho.

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