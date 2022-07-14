Mariana retorna à Seleção para a preparação da Copa do Mundo Sub-17

Mariana Ribeiro completou 17 anos e recentemente foi promovida para os profissionais do Fluminense Crédito: Adriano Fontes/CBF

A técnica Simone Jatobá anunciou a convocação da Seleção Brasileira Sub-17, focando na preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em outubro, na Índia. As jogadoras estarão concentradas no Centro de Treinamento Desportivo Brasil, em Porto Feliz, em São Paulo, do dia 18 de julho ao dia 1 de agosto.

E quem está presente pela quarta vez entre as convocadas é a goleira capixaba Mariana Ribeiro, que recentemente completou 17 anos e que subiu esse ano para os profissionais do Fluminense.

"Estou em uma fase muito boa, treinando com mulheres experientes que me ensinam coisas novas todos os dias, tenho muito que aprender ainda e elas estão me ajudando muito, grata demais por ter esse elenco", disse Mariana.

A goleira, de 1,84m de altura, também comentou sobre sua quarta convocação para servir à seleção e o que tem que ser feito para ela seguir sendo lembrada pela técnica Simone Jatobá, na lista final para a Copa do Mundo.

"Tenho que seguir treinando, ter uma sequência boa de treinamentos tantos no clube quanto nas convocações e seguir todas as orientações, tomando as decisões certas. Acho que se eu fizer minha parte acho que sim (sobre estar presente na lista final da Copa do Mundo), não depende só de mim, só confiar em Deus e fazer tudo certo", finalizou a arqueira.