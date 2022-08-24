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Futebol

Marcos Braz critica ofício do Palmeiras contra o VAR: 'tem que ter vergonha na cara'

Vice do Flamengo deu entrevista ao ESPN FC dizendo que o 'futebol brasileiro precisa de vergonha na cara' para resolver problemas extracampo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2022 às 11:38

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 11:38

Marcos Braz é quem está à frente na procura por um novo técnico para o Flamengo
Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro Carioca Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz criticou o ofício do Palmeiras à CBF por conta da conduta do VAR no empate em 1 a 1 do último domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista à ESPN, o dirigente afirmou que o futebol brasileiro precisa "ter um pouco mais de vergonha na cara" ao tratar de temas extracampo.
A postura do Palmeiras deve-se a um possível pênalti em Gustavo Gómez nos minutos finais da partida. No áudio revelado pela confederação, fica clara a frase "Agora já foi" do árbitro Ramon Abatti, durante a checagem de empurrão de Arturo Vidal no zagueiro alviverde, impossibilitando que a eventual penalidade fosse marcada.
"Já está começando a ficar chato essas situações em relação ao extracampo, que querem interferir, que têm decisão do juiz, que o VAR viu e deixou seguir. Acho que o futebol brasileiro tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, para que a gente tenha uma postura diferente para esses processos e protocolos", afirmou Braz ao programa "ESPN FC".
Em relação à escalação praticamente reserva do Flamengo contra o Palmeiras, o dirigente atribuiu a decisão da comissão técnica de Dorival Jr à grama sintética. Isso porque o Rubro-Negro encarou o Athletico, na Arena da Baixada, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e o time de Abel Ferreira, no Allianz Parque, no domingo.
"Fizemos uma opção que o Dorival foi bastante questionado, eu entendo até as análises, mas o problema é que as pessoas não entendem que o Flamengo foi jogar duas vezes em grama sintética, e quem está acostumado com o treinamento ali sabe que não é frescura. A não ser que seja uma questão de problema climático (deve-se ter o gramado natural), mas como é autorizado, não tem que ter chororó. Não tinha a menor condição de jogar os dois jogos com os titulares", completou o dirigente.
A gestão de grupo deve-se também ao próximo compromisso do Fla na Copa do Brasil. O time de Dorival Jr enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pela ida das semifinais.

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