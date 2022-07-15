Manchester United, Liverpool e PSG vencem amistosos preparatórios

Amistosos da preparação europeia marcaram o inicio desta sexta-feira (15) Crédito: Instagram/Divulgação

Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain venceram, nesta sexta-feira, amistosos preparatórios para a disputa da temporada europeia de 2022/2023.

Três dias depois de golear o Liverpool, por 4 a 0, em Bangcoc, na Tailândia, o Manchester United voltou a campo, em Melbourne, na Austrália, e somou mais uma vitória, ao vencer o Victory, de virada, por 4 a 1, diante de 74.157 espectadores.

Chris Ikonomidis, aos cinco minutos de jogo, colocou o time da casa na frente do placar, ao aproveitar uma falha da zaga inglesa. O United conseguiu a virada antes do intervalo, com gols de Scott McTominay (43 minutos) e Anthony Martial (46).

No segundo tempo, o técnico Erk ten Hag fez dez alterações na equipe, que fez mais dois gols. Um com Marcus Rashford, aos 33 minutos, e outro com Tahith Chong, contra, aos 45.

Em Cingapura, o Liverpool se recuperou da goleada sofrida para o United, ao bater o Crystal Palace, por 2 a 0, com um gol em cada tempo. Henderson abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo, enquanto Salah fez o segundo na etapa final, aos dois minutos.