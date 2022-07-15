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Pré-Temporada

Manchester United, Liverpool e PSG vencem amistosos preparatórios

Jogos fazem parte da preparação europeia para as competições da temporada 2022/23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2022 às 15:36

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 15:36

Amistosos da preparação europeia marcaram o inicio desta sexta-feira (15)
Amistosos da preparação europeia marcaram o inicio desta sexta-feira (15) Crédito: Instagram/Divulgação
Manchester United, Liverpool e Paris Saint-Germain venceram, nesta sexta-feira, amistosos preparatórios para a disputa da temporada europeia de 2022/2023.
Três dias depois de golear o Liverpool, por 4 a 0, em Bangcoc, na Tailândia, o Manchester United voltou a campo, em Melbourne, na Austrália, e somou mais uma vitória, ao vencer o Victory, de virada, por 4 a 1, diante de 74.157 espectadores.
Chris Ikonomidis, aos cinco minutos de jogo, colocou o time da casa na frente do placar, ao aproveitar uma falha da zaga inglesa. O United conseguiu a virada antes do intervalo, com gols de Scott McTominay (43 minutos) e Anthony Martial (46).

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No segundo tempo, o técnico Erk ten Hag fez dez alterações na equipe, que fez mais dois gols. Um com Marcus Rashford, aos 33 minutos, e outro com Tahith Chong, contra, aos 45.
Em Cingapura, o Liverpool se recuperou da goleada sofrida para o United, ao bater o Crystal Palace, por 2 a 0, com um gol em cada tempo. Henderson abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo, enquanto Salah fez o segundo na etapa final, aos dois minutos.
No Camp des Loges, na França, o Paris Saint-Germain, sem Neymar e Mbappé, mas com Messi, bateu o Quevilly Rouen, da segunda divisão francesa por 2 a 0. O experiente zagueiro Sergio Ramos, de pênalti, fez o primeiro gol do jogo, aos 33 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos nove minutos, o jovem Gassama, de 18 anos, completou o placar.

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