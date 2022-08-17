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Confusão

Mãe de Mbappé diz que problemas no vestiário devem ser resolvidos em breve

Nos últimos dias, jogador francês se envolveu em um desentendimento com Neymar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 13:39

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 13:39

Neymar e Mbappé comemoram classificação do PSG à semifinal da Liga dos Campeões
Confusão começou quando Mbappé desperdiçou um pênalti no último jogo do PSG pelo Campeonato Francês Crédito: Reprodução/EI
As polêmicas no Paris Saint-Germain ganham novos capítulos a cada dia. Nesta semana, após rusgas no vestiário do clube francês, Fayza Lamari, mãe de Kylian Mbappé, resolveu 'entrar em campo' e disse que problemas devem ser resolvidos em breve entre seu filho e o brasileiro Neymar. "As coisas são gerenciadas internamente no Paris Saint-Germain. Tudo vai bem", disse Lamari, em entrevista ao canal Kora Plus. Ela se negou a responder quaisquer outras perguntas sobre o tema ou que envolvessem a situação de seu filho no clube.
No último fim de semana, na partida contra o Montpellier, Neymar e Mbappé tiveram um desentendimento durante o jogo, apesar da vitória por 5 a 2 do PSG. O caso, que é chamado pela imprensa estrangeira de "penaltygate", envolve a decisão de quem seria o cobrador de penalidades máximas principal do time. Nesta partida, Mbappé desperdiçou a primeira cobrança e mostrou descontentamento pelo brasileiro não ceder o segundo pênalti para ele se redimir.
Além disso, a relação entre Neymar e Mbappé, ao que tudo indica, estava estremecida antes mesmo da partida. Segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante foi consultado sobre uma possível saída do astro da seleção brasileira após renovar seu contrato com o PSG. Embora o camisa 7 em nenhum momento tenha pedido a saída de Neymar, o atleta não teria oferecido oposição à ideia.

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"Essa foi a ordem para este jogo. Veremos no futuro", disse Christophe Galtier, técnico do PSG, após o jogo, indicando que Mbappé era o primeiro cobrador e Neymar o segundo, invertendo uma ordem do passado. Segundo a rádio francesa RMC, o clube trabalha a questão com muita tranquilidade nos bastidores, convocando uma reunião com os próprios jogadores.
Mbappé renovou com o PSG nesta janela de transferências, com contrato válido até 2025. Ele tinha tudo arranjado com o Real Madrid, mas optou por permanecer em Paris após ser prometido, segundo a imprensa francesa, o protagonismo total da equipe e o poder de decisão em algumas questões de bastidores.

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