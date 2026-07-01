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Copa do Mundo

Kane resolve, Inglaterra vira sobre a RD do Congo e avança no Mundial

Nas oitavas, os ingleses enfrentarão o México no próximo domingo (5), às 21h

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2026 às 15:29
Harry Kane fez os dois gols da virada da Inglaterra sobre o RD Congo pelos 16 avos da Copa do Mundo
Harry Kane fez os dois gols da virada da Inglaterra sobre o RD Congo pelos 16 avos da Copa do Mundo Reuters/Folhapress

A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (1º), em Atlanta, pela fase de 32 da Copa do Mundo. O jogo mostrou dificuldades dos britânicos para vencer defesas bem prostradas, assim como já havia acontecido contra o Panamá.

Mas quem tem Harry Kane não pode ser descartado facilmente. Foram dele, o maior artilheiro inglês na história do torneio, os gols de empate e virada. Brian Cipenga fez o da República Democrática do Congo.

Veja a tabela e simule os resultados da Copa do Mundo

 A Inglaterra enfrentará o México no próximo domingo (5), às 21h. O vencedor desta partida pegará nas quartas de final quem se sobressair entre Brasil e Noruega, no sábado (4). Há ainda grande expectativa para o English Team nesta Copa do Mundo, apesar das escolhas de Thomas Tuchel, que deixou de fora jogadores como Cole Palmer e Phil Foden. A força estaria no grupo, segundo as justificativas dele, mas o time titular pareceu não ter se encontrado.


Djed Spence, por exemplo, sofreu bastante com os dribles insinuantes de Cipenga na lateral-direita. O lance do gol aconteceu aos seis minutos do primeiro tempo num aparente erro defensivo. Chancel Mbemba mandou a bola para o camisa 9, que dominou e chutou forte para vencer Jordan Pickford, embora a bola parecesse defensável. Daí em diante, a Inglaterra tentou acordar. Aos 29, Jude Bellingham acertou bom cabeceio após cruzamento de Declan Rice, mas lá estava Lionel Mpasi para fazer a defesa. Seis minutos depois, Madueke cruzou para Rashford, Wan-Bissaka estava em cima da linha para salvar a finalização.


Aos 41, Wan-Bissaka cruzou boa bola para Wissa, que parecia solto para ampliar o placar para a República Democrática do Congo, mas acertou a trave. Caberia a Mpasi salvar ainda chutes de Bellingham e Harry Kane para finalizar a primeira etapa. As mudanças de Tuchel ajudaram a mudar a dinâmica para os britânicos, que faziam pressão para vencer o ferrolho congolês. Saíram Madueke e Rashford, escolhido como pontas, para as entradas de Bukayo Saka e Anthony Gordon. Ele também tirou Spence e colocou Eberechi Eze para dar mais força ao setor ofensivo.


Kane conseguiu vencer Mpasi, que ainda tocou na bola cabecada pelo artilheiro, após cruzamento de Gordon aos 29. A partir daí, parecia que toda bola era da Inglaterra. Aos 40, após defesa de Mpasi em chute forte de Bellingham, Gordon novamente encontrou Harry Kane, desta vez de costas para a zaga congolesa. O camisa 9 balançou três defensores, puxou para a direita e chutou forte de chapa. Dessa vez, o goleiro congolês não viu nem o cheiro.


Com o bom jogo, Harry Kane chegou aos 13 gols na história da Copa do Mundo, empatado com Just Fontaine, tendo ultrapassado Pelé. Ele tem cinco nesta edição do torneio, igual a Erling Haaland, e atrás de Kylian Mbappé e Lionel Messi.

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