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Futebol

Jornal analisa situação do Corinthians de Seedorf: 'Pânico em relação a rebaixamento'

O Corinthians perdeu para o Vasco no último sábado por 3 a 2

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2026 às 15:33
Seedorf, em Vasco da Gama v Corinthian
Seedorf, em Vasco da Gama v Corinthian REUTERS/Thiago Ribeiro

O Corinthians perdeu para o Vasco no último sábado, 24, por 3 a 2, e entrou de vez na zona de rebaixamento, agravando ainda mais a má fase vivida pelo clube. A situação corintiana repercutiu internacionalmente, com o jornal espanhol AS trazendo uma matéria sobre a crise vivida pelo clube e destacando que o time comandado por Seedorf está em "pânico" com a possibilidade de queda.


A publicação espanhola destacou que a equipe paulista vive uma crise esportiva e que os resultados em campo a aproximam de um possível rebaixamento para a segunda divisão: "O Corinthians atravessa uma profunda crise esportiva que ameaça rebaixar este clube histórico para a Série B do Campeonato Brasileiro."


Além disso, o AS ressaltou que a chegada de Clarence Seedorf ainda não surtiu o efeito esperado e que o Corinthians segue em má fase. A equipe conquistou apenas 1 ponto dos últimos 30 disputados e caiu para a 17ª colocação, entrando na zona de rebaixamento.


"A chegada de Clarence Seedorf como técnico não surtiu efeito positivo até o momento, e a equipe segue em queda livre. Desde que o treinador holandês assumiu o Timão, o time perdeu mais duas partidas, embora, na primeira delas, o ex-jogador não tenha podido estar no banco", escreveu o jornal espanhol.


Por fim, a publicação destaca que faltam apenas seis jogos para o final do campeonato e que há "pânico" em relação a uma possível queda: "Faltando seis jogos para o fim do campeonato, o Corinthians caiu na zona de rebaixamento e, embora a salvação esteja a apenas dois pontos de distância, o clima dentro e fora do time não é bom. Há pânico em relação a um possível rebaixamento."


Buscando reagir no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo na próxima sexta-feira, 30, quando encara o Mirassol, em mais um confronto direto contra a parte de baixo da tabela. O duelo será às 20h, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada.

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