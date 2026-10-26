Jornal analisa situação do Corinthians de Seedorf: 'Pânico em relação a rebaixamento'

O Corinthians perdeu para o Vasco no último sábado, 24, por 3 a 2, e entrou de vez na zona de rebaixamento, agravando ainda mais a má fase vivida pelo clube. A situação corintiana repercutiu internacionalmente, com o jornal espanhol AS trazendo uma matéria sobre a crise vivida pelo clube e destacando que o time comandado por Seedorf está em "pânico" com a possibilidade de queda.





A publicação espanhola destacou que a equipe paulista vive uma crise esportiva e que os resultados em campo a aproximam de um possível rebaixamento para a segunda divisão: "O Corinthians atravessa uma profunda crise esportiva que ameaça rebaixar este clube histórico para a Série B do Campeonato Brasileiro."





Além disso, o AS ressaltou que a chegada de Clarence Seedorf ainda não surtiu o efeito esperado e que o Corinthians segue em má fase. A equipe conquistou apenas 1 ponto dos últimos 30 disputados e caiu para a 17ª colocação, entrando na zona de rebaixamento.





"A chegada de Clarence Seedorf como técnico não surtiu efeito positivo até o momento, e a equipe segue em queda livre. Desde que o treinador holandês assumiu o Timão, o time perdeu mais duas partidas, embora, na primeira delas, o ex-jogador não tenha podido estar no banco", escreveu o jornal espanhol.





Por fim, a publicação destaca que faltam apenas seis jogos para o final do campeonato e que há "pânico" em relação a uma possível queda: "Faltando seis jogos para o fim do campeonato, o Corinthians caiu na zona de rebaixamento e, embora a salvação esteja a apenas dois pontos de distância, o clima dentro e fora do time não é bom. Há pânico em relação a um possível rebaixamento."





Buscando reagir no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo na próxima sexta-feira, 30, quando encara o Mirassol, em mais um confronto direto contra a parte de baixo da tabela. O duelo será às 20h, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada.