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Jornais do mundo repercutem morte de Zagallo: 'Ídolo de gerações'

Morte de um dos maiores ídolos do esporte tomou conta dos portais dos veículos de comunicação internacionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2024 às 18:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 18:19

SÃO PAULO - Os principais jornais do mundo repercutiram o adeus à lenda do futebol brasileiro Mario Jorge Lobo Zagallo, nesta sexta-feira (5), aos 92 anos. Único tetracampeão mundial na história do futebol, ele estava internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.
Além de clubes e personalidades do País, a morte de um dos maiores ídolos do esporte tomou conta dos portais dos veículos de comunicação internacionais. "Morreu Zagallo, a lenda do futebol que ganhou a Copa do Mundo como jogador e que em 1970, como técnico, levou Pelé à Glória", disse o The Guardian, da Inglaterra.
The Guardian, da Inglaterra, repercute a morte de Zagallo
The Guardian, da Inglaterra, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução
O Diario Olé, da Argentina, destacou as participações do "Velho Lobo" em quatro das cinco Copas do Mundo conquistadas pela Seleção Brasileira. "(Zagallo) foi campeão do mundo como jogador e treinador, algo que apenas Franz Beckenbauer e Didier Deschamps também conseguiram", lembrou.
Na Espanha, o Marca destacou a carreira de Zagallo com as camisas de Flamengo e Botafogo, e a origem de sua famosa superstição com o número 13: "Originou-se de sua mulher, devota de Santo Antônio, cujo dia é celebrado em 13 de junho no calendário das festividades católicas".
Marca, da Espanha, repercute a morte de Zagallo
Marca, da Espanha, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução
Os diários Mundo Deportivo, AS e El País também lamentaram a morte do brasileiro. "Ele foi ídolo de gerações, uma eminência global no mundo do futebol e um dos treinadores e jogadores mais importantes na história do futebol brasileiro", escreveu o El País.
El País, da Espanha, repercute a morte de Zagallo
El País, da Espanha, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução
O italiano La Gazzetta dello Sport também descreveu Zagallo como "o senhor das Copas". Após vencer dois mundiais como jogador, em 1958 e 1962, ele assumiu o comando da seleção brasileira em 1970, consagrando-se campeão com um 4 a 1 diante da Itália. Em 1994, como coordenador técnico de Parreira, conquistou novamente o torneio sobre a Azzurra, nos pênaltis dessa vez. "Em torneios mundiais, desempenhando diferentes papéis, ninguém conquistou tantos como ele", enalteceu o jornal.
Gazzetta dello Sport, da Itália, repercute a morte de Zagallo
Gazzetta dello Sport, da Itália, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução

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