Jornais do mundo repercutem morte de Zagallo: 'Ídolo de gerações'

SÃO PAULO - Os principais jornais do mundo repercutiram o adeus à lenda do futebol brasileiro Mario Jorge Lobo Zagallo, nesta sexta-feira (5), aos 92 anos. Único tetracampeão mundial na história do futebol, ele estava internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Além de clubes e personalidades do País, a morte de um dos maiores ídolos do esporte tomou conta dos portais dos veículos de comunicação internacionais. "Morreu Zagallo, a lenda do futebol que ganhou a Copa do Mundo como jogador e que em 1970, como técnico, levou Pelé à Glória", disse o The Guardian, da Inglaterra.

The Guardian, da Inglaterra, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução

O Diario Olé, da Argentina, destacou as participações do "Velho Lobo" em quatro das cinco Copas do Mundo conquistadas pela Seleção Brasileira. "(Zagallo) foi campeão do mundo como jogador e treinador, algo que apenas Franz Beckenbauer e Didier Deschamps também conseguiram", lembrou.

FALLECIÓ MARIO ZAGALLO ⚫️



➡️ La leyenda del fútbol brasileño fue el único en participar en cuatro de las cinco copas del Mundo obtenidas por la Verdeamarela



➕ Fue campeón del mundo como jugador y entrenador, algo que solo Franz Beckenbauer y Didier Deschamps también lograron… pic.twitter.com/4gpt6TXJVt — Diario Olé (@DiarioOle) January 6, 2024

Na Espanha, o Marca destacou a carreira de Zagallo com as camisas de Flamengo e Botafogo, e a origem de sua famosa superstição com o número 13: "Originou-se de sua mulher, devota de Santo Antônio, cujo dia é celebrado em 13 de junho no calendário das festividades católicas".

Marca, da Espanha, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução

Os diários Mundo Deportivo, AS e El País também lamentaram a morte do brasileiro. "Ele foi ídolo de gerações, uma eminência global no mundo do futebol e um dos treinadores e jogadores mais importantes na história do futebol brasileiro", escreveu o El País.

El País, da Espanha, repercute a morte de Zagallo Crédito: Reprodução

O italiano La Gazzetta dello Sport também descreveu Zagallo como "o senhor das Copas". Após vencer dois mundiais como jogador, em 1958 e 1962, ele assumiu o comando da seleção brasileira em 1970, consagrando-se campeão com um 4 a 1 diante da Itália. Em 1994, como coordenador técnico de Parreira, conquistou novamente o torneio sobre a Azzurra, nos pênaltis dessa vez. "Em torneios mundiais, desempenhando diferentes papéis, ninguém conquistou tantos como ele", enalteceu o jornal.