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Após lesão

Jorge Jesus e jogadores do Al-Hilal desejam melhoras a Neymar: 'Vai voltar mais forte'

De acordo com a CBF, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e passará por cirurgia que o afasta dos gramados por seis a doze meses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 out 2023 às 10:30

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 10:30

Jorge Jesus desejou forças à Neymar durante recuperação de lesão
Jorge Jesus desejou forças à Neymar durante recuperação de lesão Crédito: Divulgação / Al-Hilal
O técnico Jorge Jesus e os jogadores do Al-Hilal desejaram uma rápida recuperação a Neymar, em vídeo produzido pelo clube saudita. Em sua mensagem, o treinador português disse que espera pelo jogador e afirmou que ele deve voltar mais forte aos gramados no futuro.
Neymar sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a partida da seleção brasileira com o Uruguai, em Montevidéu, na noite de terça-feira. Ele deixou o gramado de muletas. No dia seguinte, teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, segundo informou a CBF.
Ele terá que ser submetido a cirurgia, cuja data ainda não foi divulgada. A expectativa é de que fique afastado dos gramados por um período de seis a 12 meses.
"Neymar, sei que neste momento é um jogador infeliz, mas a vida do jogador tem dessas situações. E tu vai voltar mais forte. Além de ser um grande jogador, és um jogador com mentalidade muito forte. Esperamos por ti. Sofremos contigo a mesma dor que tu tens. Um grande abraço de toda a equipe, e do teu treinador, que te aprecia muito e que te quer muito", declarou Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.
O atacante brasileiro Michael, outro ex-Flamengo, fez coro com o técnico. "Fala, meu lindo! Tudo bem? Sei que é um momento difícil e delicado. Quero te mandar boas energias e que Deus te abençoe", finalizou o jogador.

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