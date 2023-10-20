Jorge Jesus e jogadores do Al-Hilal desejam melhoras a Neymar: 'Vai voltar mais forte'

Jorge Jesus desejou forças à Neymar durante recuperação de lesão Crédito: Divulgação / Al-Hilal

O técnico Jorge Jesus e os jogadores do Al-Hilal desejaram uma rápida recuperação a Neymar, em vídeo produzido pelo clube saudita. Em sua mensagem, o treinador português disse que espera pelo jogador e afirmou que ele deve voltar mais forte aos gramados no futuro.

Ele terá que ser submetido a cirurgia, cuja data ainda não foi divulgada. A expectativa é de que fique afastado dos gramados por um período de seis a 12 meses.

"Neymar, sei que neste momento é um jogador infeliz, mas a vida do jogador tem dessas situações. E tu vai voltar mais forte. Além de ser um grande jogador, és um jogador com mentalidade muito forte. Esperamos por ti. Sofremos contigo a mesma dor que tu tens. Um grande abraço de toda a equipe, e do teu treinador, que te aprecia muito e que te quer muito", declarou Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.