John falha, Botafogo perde para o Estudiantes e se complica na Libertadores

O Botafogo se complicou na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em La Plata, a equipe foi derrotada pelo Estudiantes nesta quarta-feira (23), no estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos, em uma noite marcada por um lance infeliz do goleiro John, que resultou no único gol da partida.
Com o resultado, o Botafogo permanece na terceira posição do Grupo A, com três pontos, à frente apenas do Carabobo, que soma um. A Universidad de Chile lidera com sete, seguida pelo próprio Estudiantes, que agora tem seis.
O Jogo
O Botafogo começou o jogo contra o Estudiantes tentando evitar a pressão do time argentino, que já demonstrava sua força desde os primeiros minutos. Apesar da intensidade do adversário, a primeira grande chance foi do time alvinegro. Savarino, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Artur, que subiu livre para cabecear, mas a bola passou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade.
Com o tempo, o Estudiantes passou a dominar a posse de bola, alcançando 61% no primeiro tempo, e a pressão sobre a defesa do Botafogo aumentou. O time argentino teve uma boa chance com a cabeçada de Carrillo, mas o goleiro John brilhou, fazendo uma grande defesa.
No entanto, aos 37, o goleiro botafoguense falhou em um lance decisivo. Após um cruzamento na área, Alex Telles fez o corte, mas a bola ficou com Carrillo, que arriscou de fora da área. A bola desviou em Gregore, pegou efeito e enganou completamente o goleiro John, que não conseguiu evitar o gol e sofreu um ‘frangaço'. O Estudiantes abriu o placar e foi para o intervalo em vantagem.
No segundo tempo, com a pressão do Estudiantes cada vez mais intensa, o técnico Renato Paiva optou por mudanças ousadas em busca de reverter o cenário desfavorável. O treinador substituiu dois jogadores com características mais defensivas para a entrada de Vitinho e Matheus Martins, ambos conhecidos por sua capacidade ofensiva.
No entanto, a tática não teve o efeito desejado. O Botafogo continuou sendo pressionado pelo time argentino, que manteve o controle do jogo e seguiu em busca de ampliar a vantagem. O Botafogo não conseguiu reagir à altura e, apesar das mudanças, não impôs o ritmo esperado e saiu da Argentina com um resultado negativo.
Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Carabobo na terça-feira, dia 6, às 19h, no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. No dia seguinte, às 21h, o Estudiantes visita a Universidad de Chile, no estádio Nacional, em Santiago.