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Sul-Americana

Com reservas, Fluminense arranca empate com o Unión Española

Tricolor se mantém como o líder do Grupo F da Sul-Americana graças a golaço de Nonato no fim da partida

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 21:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2025 às 21:35
Fluminense conseguiu arrancar um empate do Unión Española no final da partida
Fluminense conseguiu arrancar um empate do Unión Española no final da partida Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Atuando com reservas e sem Renato Gaúcho no comando, o Fluminense quase derrapou no Chile, mas arrancou um empate contra o Unión Española por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (23), 1 e manteve a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Aránguiz marcou para os mandantes no Bicentenário, mas Nonato, nos acréscimos da etapa final, deixou tudo igual com um golaço.
Com o resultado, os cariocas chegaram aos 7 pontos e mantiveram a liderança da chave. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 2 pontos -Once Caldas (6 pontos) e San José (1 ponto) completam o grupo.
Os times voltam a jogar pela Sul-Americana daqui a duas semanas. O Fluminense encara o San José na Bolívia, enquanto o Unión, também fora de casa, mede forças com o Once Caldas. 

O Jogo

O início do jogo ensaiou uma pressão dos brasileiros, que apostaram em jogadas pela ponta esquerda e causaram perigo com Keno e Serna. Os donos da casa, no entanto, reagiram rapidamente e, antes mesmo dos dez minutos, acertaram a trave -em lance invalidado, é verdade- e erraram a pontaria em chute de Montes.
Aos poucos, o Unión foi tomando o controle do jogo e, mesmo com a posse de bola, investiu na velocidade para infernizar a vida dos jovens laterais Julio Fidelis e Vagno. Aos 23 minutos, por exemplo, Uribe arrancou antes de driblar Thiago Santos e fazer Vitor Eudes trabalhar. Os cariocas chegaram a reagir com Everaldo em lance típico de pivô, mas voltaram a ser assustados em chute de Suárez que passou perto da trave.
O 2° tempo começou com os chilenos ainda ao ataque. Comandados por um inspirado Uribe, os mandantes não tiveram qualquer dificuldade para alcançar o setor ofensivo, mas erraram a mira em ao menos duas oportunidades. No chute que acertou a meta, Vitor Eudes se agigantou e frustrou Ovelar.
Martelando a zaga rival, o Unión foi premiado e abriu o placar já na casa dos 37 minutos em um erro de Thiago Santos, que bobeou na saída e acabou desarmado. Aránguiz reagiu rápido, disparou e recebeu com liberdade antes de deslocar o goleiro do Fluminense: 1 a 0.
Nonato marca e vira herói. O Fluminense conseguiu um empate heroico já nos acréscimos com um golaço de Nonato: o meio-campista, depois de bate-rebate na entrada da área, encontrou um chute de rara felicidade e decretou o 1 a 1.

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