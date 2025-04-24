Com reservas, Fluminense arranca empate com o Unión Española

Fluminense conseguiu arrancar um empate do Unión Española no final da partida Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Atuando com reservas e sem Renato Gaúcho no comando, o Fluminense quase derrapou no Chile, mas arrancou um empate contra o Unión Española por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (23), 1 e manteve a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Aránguiz marcou para os mandantes no Bicentenário, mas Nonato, nos acréscimos da etapa final, deixou tudo igual com um golaço.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 7 pontos e mantiveram a liderança da chave. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 2 pontos -Once Caldas (6 pontos) e San José (1 ponto) completam o grupo.

Os times voltam a jogar pela Sul-Americana daqui a duas semanas. O Fluminense encara o San José na Bolívia, enquanto o Unión, também fora de casa, mede forças com o Once Caldas.

O Jogo

O início do jogo ensaiou uma pressão dos brasileiros, que apostaram em jogadas pela ponta esquerda e causaram perigo com Keno e Serna. Os donos da casa, no entanto, reagiram rapidamente e, antes mesmo dos dez minutos, acertaram a trave -em lance invalidado, é verdade- e erraram a pontaria em chute de Montes.

Aos poucos, o Unión foi tomando o controle do jogo e, mesmo com a posse de bola, investiu na velocidade para infernizar a vida dos jovens laterais Julio Fidelis e Vagno. Aos 23 minutos, por exemplo, Uribe arrancou antes de driblar Thiago Santos e fazer Vitor Eudes trabalhar. Os cariocas chegaram a reagir com Everaldo em lance típico de pivô, mas voltaram a ser assustados em chute de Suárez que passou perto da trave.

O 2° tempo começou com os chilenos ainda ao ataque. Comandados por um inspirado Uribe, os mandantes não tiveram qualquer dificuldade para alcançar o setor ofensivo, mas erraram a mira em ao menos duas oportunidades. No chute que acertou a meta, Vitor Eudes se agigantou e frustrou Ovelar.

Martelando a zaga rival, o Unión foi premiado e abriu o placar já na casa dos 37 minutos em um erro de Thiago Santos, que bobeou na saída e acabou desarmado. Aránguiz reagiu rápido, disparou e recebeu com liberdade antes de deslocar o goleiro do Fluminense: 1 a 0.