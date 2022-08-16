Jogadores do Boca são punidos após troca de agressões no vestiário

Benedetto teria acertado colega de clube com socos Crédito: Reprodução / Instagram @pipabenedetto

Os jogadores Darío Benedetto e Carlos Zambrano, do Boca Juniors, foram punidos pelo clube após trocarem agressões no vestiário em jogo contra o Racing, pelo Campeonato Argentino. Segundo o jornal Olé, os dois estão fora da partida contra o Rosario Central, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela competição nacional.

O tabloide relata que a punição, que pode ser ampliada, foi definida pelo Conselho de Futebol do clube em reunião no hotel Intercontinental, que começou na madrugada de hoje. Não está descartada a aplicação de multa aos jogadores.

A reunião ainda contou com uma bronca do ídolo e membro do Conselho, Juan Román Riquelme, que, de acordo com o Olé, terminou às 4h da manhã. O ex-jogador mostrou indignação pelo episódio e cobrou os jogadores.

"Passaram do limite. São jogadores de futebol, não boxeadores. Se quiserem se odiar de segunda a sábado, perfeito. Mas no domingo joguem como irmãos", falou Riquelme, que ainda usou termos como "papelão" e "falta de respeito". Riquelme assistiu ao jogo em sua casa e se dirigiu à concentração do clube logo após o apito final no estádio Cilindro de Avellaneda, casa do Racing.