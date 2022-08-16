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Tragédia

Jogador morre durante partida de várzea no interior de São Paulo

Patrício Xavier teve mal súbito logo nos primeiros minutos da partida. O jovem de apenas 23 anos nunca relatou nenhum problema de saúde e mesmo socorrido rapidamente, não resistiu e morreu no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:53

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:53

Patrício Xavier dos Santos morreu após ter mal súbito em campo
Patrício Xavier dos Santos morreu após ter mal súbito em campo Crédito: Reprodução / Facebook
Patrício Xavier dos Santos, jogador de apenas 23 anos morreu durante uma partida de futebol amador em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na manhã do último domingo (14).
Logo nos minutos iniciais da partida, o jovem teve um mal súbito em campo. Egleison Cristovão, primo do jogador, relatou que logo nos cinco minutos iniciais do jogo, Patrício caiu em campo e começou a ter convulsões. Ainda segundo o familiar, o jogador não havia feito nenhuma queixa sobre problemas de saúde.
De acordo com o UOL Esporte, o jovem foi socorrido rapidamente e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, mas morreu logo após dar entrada na unidade médica. No boletim de ocorrência que foi registrado, consta que o jogador morreu de causa natural. 
A partida em questão era um amistoso local entre Eldorado e Vila Itália, times da cidade. Logo após o jogador passar mal, o jogo foi encerrado.

AJUDA PARA O TRANSLADO DO CORPO

Patrício é natural de Irituia, no estado do Pará, e morava no interior paulista havia quatro meses. O jovem se mudou para trabalhar com o primo na construção civil.
O corpo será enterrado na cidade natal, que fica a 2.300 km de distância de onde ele estava morando. Sem condições de pagar pelo transporte do corpo, a família faz campanha nas redes sociais para arrecadar o valor do translado.

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