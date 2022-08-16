Jogador morre durante partida de várzea no interior de São Paulo

Patrício Xavier dos Santos morreu após ter mal súbito em campo Crédito: Reprodução / Facebook

Patrício Xavier dos Santos, jogador de apenas 23 anos morreu durante uma partida de futebol amador em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na manhã do último domingo (14).

Logo nos minutos iniciais da partida, o jovem teve um mal súbito em campo. Egleison Cristovão, primo do jogador, relatou que logo nos cinco minutos iniciais do jogo, Patrício caiu em campo e começou a ter convulsões. Ainda segundo o familiar, o jogador não havia feito nenhuma queixa sobre problemas de saúde.

De acordo com o UOL Esporte, o jovem foi socorrido rapidamente e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, mas morreu logo após dar entrada na unidade médica. No boletim de ocorrência que foi registrado, consta que o jogador morreu de causa natural.

A partida em questão era um amistoso local entre Eldorado e Vila Itália, times da cidade. Logo após o jogador passar mal, o jogo foi encerrado.

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Patrício é natural de Irituia, no estado do Pará, e morava no interior paulista havia quatro meses. O jovem se mudou para trabalhar com o primo na construção civil.