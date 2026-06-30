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Copa do Mundo

Haaland marca gol da classificação e Noruega será adversária do Brasil nas oitavas

Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (05), às 17h

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 16:18

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

30 jun 2026 às 16:18
Haaland marca seu quinto gol na Copa do Mundo
Federação Norueguesa de Futebol

O Brasil já conhece o adversário das oitavas de final da Copa do Mundo. Em um jogo movimentado e decidido apenas nos minutos finais, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu a classificação para enfrentar a Seleção Brasileira na próxima fase.


A equipe norueguesa abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com um golaço de Antonio Nusa. Após receber passe de Martin Ödegaard pela esquerda, o atacante invadiu a área, deixou a marcação para trás e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro Fofana.


Apesar da vantagem, a Noruega sofreu com a pressão marfinense durante boa parte da partida. A Costa do Marfim criou as melhores oportunidades antes e depois do intervalo, obrigando Nyland a fazer grandes defesas e desperdiçando chances claras de empate.


A insistência foi premiada aos 28 minutos da etapa final. Diallo, que havia saído do banco de reservas, tabelou na entrada da área, deixou a marcação no chão e marcou um belo gol para igualar o placar.


Quando o empate parecia encaminhar a definição do grupo, apareceu o principal nome da seleção norueguesa. Aos 40 minutos, Berg fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Erling Haaland, livre na pequena área, apenas empurrar para o gol e decretar a vitória por 2 a 1.


Nos acréscimos, a Costa do Marfim ainda pressionou em busca da igualdade. Diallo levou perigo em cobrança de falta defendida por Nyland, e os africanos empilharam bolas na área, mas a defesa norueguesa conseguiu segurar o resultado até o apito final.


Com a vitória, a Noruega avança às oitavas de final e será o próximo desafio do Brasil, no domingo, às 17h (de Brasília). O confronto coloca frente a frente a Seleção Brasileira e uma equipe liderada por Haaland e Ödegaard, que chega embalada após confirmar a classificação em um duelo decidido nos minutos finais.

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