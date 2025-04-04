Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Gabigol depõe em audiência do CAS e espera decisão no processo sobre doping
Justiça

Gabigol depõe em audiência do CAS e espera decisão no processo sobre doping

A perspectiva das partes envolvidas é que um veredito demore entre dois e três meses

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 18:35

Publicado em 

04 abr 2025 às 18:35
Gabigol foi expulso do clássico após acertar uma cotovelada no zagueiro Lyanco
Gabigol foi expulso do clássico após acertar uma cotovelada no zagueiro Lyanco Crédito: Agif/Folhapress
Terminou nesta sexta-feira (4) a audiência da Corte Arbitral do Esporte (CAS), no Rio, envolvendo o atacante Gabigol, do Cruzeiro.
O jogador agora aguada decisão em um processo no qual é acusado de tentar fraudar exame de doping. Ele segue atuando graças a um efeito suspensivo.
A perspectiva das partes envolvidas é que um veredito demore entre dois e três meses.
Os árbitros do CAS que analisam o caso vieram ao Rio e por isso não foi necessária a viagem à Suíça.
O processo de Gabigol tem como outras partes a União e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).
A AÇÃO CONTRA GABIGOL
O atacante foi punido inicialmente pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) com dois anos de gancho a contar de 8 de abril de 2023.
Na época, ele estava no Flamengo e acabou denunciado pela conduta no dia do exame. Entre as atitudes questionadas, esconder a genitália na hora de fazer xixi no potinho e também agir com rispidez com os oficiais de controle de dopagem. Gabigol alega inocência.
Quando foi condenado inicialmente, o início da pena foi fixado no dia do exame, já que houve demora processual não ocasionada pelo denunciado.
Além disso, o CAS também se alongou no julgamento porque teve que reiniciar o painel. Na visão da defesa, em decorrência da condução do governo brasileiro no caso.
Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro em 1º de janeiro deste ano e levou consigo essa questão de doping para resolver.
O jogador ficou fora dos últimos dois treinos do Cruzeiro, mas é esperado na atividade deste sábado, o último antes da partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, domingo, às 18h30.
NOTA OFICIAL DA ABCD
"Foi realizado entre os dias 3 e 4 de abril a audiência sobre o recurso interposto pelo atleta Gabriel Almeida (Gabigol) perante a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sua sigla em inglês). O teor da audiência é confidencial.
Nos dois dias de audiência são produzidas as provas pelos Apelante e Respondentes, bem como são realizadas as sustentações finais e réplicas pelas partes.
A decisão final sobre o caso não é proferida em audiência. Segundo informação do CAS, para procedimento recursal, a sentença arbitral deve ser proferida no prazo de três meses após a transferência do processo para o Painel".

Veja Também

Renato Gaúcho é apresentado como novo técnico do Fluminense

De Bruyne anuncia saída do Manchester City após dez temporadas

Daniel Alves tem passaportes liberados pela Justiça e pode voltar ao Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados