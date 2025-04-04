De Bruyne anuncia saída do Manchester City após dez temporadas

O meio-campista de 33 anos tem contrato com o clube azul de Manchester até o final de junho deste ano. Pelo City, ele conquistou a Liga dos Campeões inédita, o Mundial e seis vezes a Premier League, entre outros títulos. O belga não deu indícios sobre seu próximo passo na carreira. No entanto, ele foi especulado como alvo do futebol árabe nos últimos meses e já se mostrou aberto à possibilidade no ano passado.

"Caro Manchester. Vendo isso, você provavelmente percebe onde isso vai acabar. Então, vou ser direto e dizer que esses serão os meus meses finais como um jogador do City. Nada disso foi fácil de escrever, mas como jogadores, nós sabemos que esse dia eventualmente vai chegar. O dia é hoje, e vocês merecem ouvir vindo de mim. Futebol me trouxe até vocês e a essa cidade. Perseguindo meu sonho, sem saber que esse período mudaria minha vida. Essa cidade, esse clube, essas pessoas me deram tudo. Não tive escolha a não ser entregar tudo em resposta. E adivinhem, nós ganhamos tudo. Quer nós gostemos ou não, é hora de dizer adeus. Suri, Rome, Mason, Michele e eu somos mais do que gratos pelo o que esse lugar significou para nossa família. 'Manchester' estará sempre nos passaportes de nossos filhos, e mais importante, em nossos corações. Sempre será nossa casa. Nós não podemos agradecer a cidade, o clube, o estafe, os companheiros de time, os amigos e a família suficiente nesta jornada de dez anos. Toda história chega a um fim, mas esse foi com certeza o melhor capítulo. Vamos aproveitar esses últimos momentos juntos."