Fluminense elimina Grêmio com Fábio herói após pênaltis no Maracanã

O Fluminense venceu o Grêmio nos pênaltis nesta terça-feira (20), em duelo válido pelo confronto de volta das oitavas da Copa Libertadores. Com isso, o time carioca se classificou para as quartas de final da competição.

O jogo começou disputado, mas com superioridade do Fluminense. Os donos da casa conseguiram rapidamente reverter a vantagem que tinha o Grêmio, após a vitória por 2 a 1 no Couto Pereira, com mando do Tricolor gaúcho. Logo aos 13 minutos, Thiago Silva empatou o agregado.

Fluminense vence o Grêmio e está nas quartas de final da Conmebol Libertadores Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Aos 28, pênalti marcado com revisão do VAR e Árias conseguiu ampliar. O atacante reverteu a vantagem com o segundo tento do Fluminense no jogo, e a vantagem ofensiva continuou com o Tricolor carioca por meio dos contra-ataques.

A penalidade foi muito discutida, mas confirmada com convicção após a revisão do árbitro. Após a finalização de Árias, Marchesin desviou o chute e a bola continuava em direção ao gol, mas foi desviada por Dodi com o braço. Mesmo que tenha existido o desvio do goleiro antes do toque do meia, o atleta tirou com o braço um possível gol do Fluminense, e por isso a infração foi marcada e Dodi foi amarelado.

Apesar de ter ficado com a bola no período final do primeiro tempo, o Grêmio não finalizou ao gol. A equipe visitante manteve maior posse de bola que os donos da casa no período inicial, mas não conseguiu nenhum chute ao gol até o final da primeira etapa de jogo.

Já nos últimos 45 minutos, o duelo ficou mais equilibrado, e o Grêmio conseguiu o sonhado gol. Após um tento marcado por Jemerson, que foi anulado, Gustavo Nunes conseguiu anotar e diminuir a vantagem do Fluminense. Como consequência, empatou o agregado do duelo para o caminho dos pênaltis.

Como foram os pênaltis

Ganso começou batendo e desperdiçou. O camisa 10 do Fluminense tentou tirar muito do goleiro Marchesin e acertou a trave direita do gol do Grêmio.

Reinaldo e Monsalve foram os únicos que anotaram as cobranças do Tricolor gaúcho. Pelo lado do Flu, Thiago Silva, John Kennedy, Lima e Jhon Árias converteram.