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Fluminense anuncia retorno do zagueiro Marlon: "Tá em casa"

O acerto entre Marlon e Flu marca o retorno do atleta, um "Moleque de Xerém", formado na base do time carioca e que acumulou passagens pelo futebol europeu

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 11:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2023 às 11:45
Marlon é o quinto reforço do Flu nesta janela de transferências
Marlon é o quinto reforço do Flu nesta janela de transferências Crédito: Marcelo Gonçalves
Após abrir negociação com o Corinthians, o zagueiro Marlon acertou seu retorno ao Fluminense, nesta quarta-feira (12). Trata-se do quinto reforço do clube carioca nesta janela de transferências. O defensor assinou contrato de empréstimo até o fim de junho de 2024. O jogador de 27 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
Marlon chegou a abrir negociação com o Corinthians, que não conseguiu dar andamento às conversas. O alto salário do jogador, que já tem trajetória por clubes europeus, teria sido o principal impedimento. O time paulista busca reforçar o elenco, que conta com Gil, Murillo, Bruno Méndez e Caetano para a zaga, atualmente.

O acerto entre Marlon e Flu marca o retorno do atleta, um "Moleque de Xerém", formado na base do time carioca. "O Fluminense não era só minha a prioridade, mas a minha única escolha. Isso se deve à identificação que eu tenho com o clube que me revelou, uma questão de consideração e respeito pela instituição. Acredito que a maneira de retribuir isso era voltar para o clube que me formou", declarou o jogador.
Marlon voltou para o Brasil graças à brecha que a Fifa criou para transferências de jogadores que atua no futebol da Ucrânia e da Rússia, em meio à guerra entre os dois países. Assim, atletas podem deixar o futebol destas duas nações de forma unilateral. O defensor tem mais três anos de contrato com o Shakhtar Donetsk.
O jogador, que vinha defendendo o Monza, da Itália, estreou pelo Flu em maio de 2014, aos 18 anos. No total, acumulou 71 jogos pela equipe tricolor e esteve na campanha do título da Primeira Liga, em 2016. Depois passou pelo Barcelona, time B e principal, Nice e Sassuolo antes de acertar com o Shakhtar, em 2021.
"Voltei para o Fluminense pelo amor e pelo carinho que eu tenho pelo clube. E também pelos objetivos traçados pelo clube, que se encaixam com a minha carreira e com o momento que estou vivendo. Estou me sentindo bem, muito entusiasmado. Estou motivado e muito feliz", declarou o jogador
Marlon se tornou o 16º reforço do Flu na temporada, sendo o quinto somente nesta janela de transferências. Antes do zagueiro, o clube contratou Diogo Barbosa, Danielzinho, Yony González e Leo Fernández. Além disso, renovou os contratos de Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias, André, Martinelli, Samuel Xavier, Manoel e David Braz.

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