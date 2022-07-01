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De saída

Flamengo se despede de Andreas Pereira: 'Desejamos sucesso"

Clube carioca anunciou oficialmente o desligamento do meia, Manchester United será o responsável por definir o destino do atleta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2022 às 12:53

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:53

Andreas marcou o gol que deu início à reação do Flamengo
Fulham, da Inglaterra, pode ser o destino do jogador Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Andreas Pereira deixou de fazer parte do elenco do Flamengo na quinta-feira, seu último dia de contrato de empréstimo com o clube, e terá o futuro definido pelo Manchester United, dono de seus direitos econômicos, nos próximos dias. Em nota publicada em suas redes sociais, o time rubro-negro se despediu oficialmente do jogador, protagonista de altos e baixos durante a passagem pela Gávea, e agradeceu a ele pelos serviços prestados.
"O Clube de Regatas do Flamengo informa o encerramento de contrato com o atleta Andreas Pereira no último dia 30 e agradece o profissionalismo durante todo o período em que vestiu o Manto Sagrado. Desejamos sucesso na sequência da carreira", diz o comunicado divulgado pelo Flamengo.

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A diretoria flamenguista chegou a entrar em acordo com o United para comprar 75% dos direitos econômicos do meio-campista por 10 milhões de euros (R$ 55,2 na cotação atual). Uma ação do Banco Central contra o clube, entretanto, mudou a direção das negociações nos bastidores, em meio a questionamentos e discordâncias. Enquanto o assunto era debatido internamente, o Fulham fez uma proposta pelo jogador e agradou o United, que, segundo a imprensa inglesa, espera concluir a transação em breve
Andreas Pereira ficou marcado no Flamengo pelo lance em que entregou a bola nos pés de Deyverson, durante a final da última edição Libertadores, antes de o atacante marcar o gol do título do Palmeiras. Mesmo após a infelicidade, recebeu apoio de parte da torcida e foi valorizado pela diretoria quando houve o movimento de comprá-lo.
A última impressão deixada pelo meio-campista de 26 anos foi das melhores. Em sua partida de despedida, na quarta-feira, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, na rodada de ida das oitavas de final da Copa do Libertadores.

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