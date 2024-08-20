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Preocupação

Flamengo "revive o passado" e chega esfacelado para decisão na Libertadores

Lesões, desfalques, calendário. O cenário se repete agora sob o comando de Tite, e o torcedor se preocupa com o jogo decisivo contra o Bolívar, nesta quinta-feira (22).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2024 às 19:24

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 19:24

Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo contra o Bolívar no Maracanã
Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo contra o Bolívar no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / CRF
O tema está longe de ser novo no Flamengo. Maurício Barbieri, Abel Braga, Jorge Jesus, Paulo Sousa e outros conviveram com o assunto. Paulo Sousa, que passou pelo Flamengo em 2022, por exemplo, teve 29 desfalques em quatro meses. Abel e Dorival viram a questão de poupar jogadores criar arestas na relação com a diretoria.
Tite indicou questionamento sobre "prioridades" no início do ano. Após a conquista do Carioca, o treinador citou a necessidade de um norte no planejamento. "O aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas. Engloba parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar pra ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte", disse, após derrotar o Palestino, pela Libertadores. 
A declaração não caiu bem internamente. Em entrevista coletiva, o vice de futebol, Marcos Braz, disse que todos haviam entendido o posicionamento, mas ressaltou que a determinação do presidente, Rodolfo Landim, é a de entrar para brigar por todos os títulos.

O cenário atual

Pedro e Gabigol possuem lesões musculares. O primeiro tem prazo de retorno em duas semanas, e o segundo em um mês. Everton Cebolinha e Viña passaram por cirurgias e não atuam mais na temporada. Já Arrascaeta e Allan são dúvidas. Arrascaeta sentiu dores musculares no clássico contra o Botafogo. Ele foi substituído logo no início do jogo e está em tratamento intensivo. 
Já Allan foi diagnosticado com tracos falcêmicos - uma situação atípica onde o volante pode potencializar quadros de desidratação, hipertermia, acidose e alteração de oxigenação do sangue em atividades físicas em regiões de altitude. Gerson precisou ser substituído durante o clássico com o Botafogo. Segundo Tite, a decisão foi para preservar o volante e evitar que ele se lesionasse.

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